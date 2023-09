Con dos asistencias de Julián Álvarez, Manchester City venció 3-1 a West Ham

El Manchester City la pasaba mal en su visita a Londres. Incómodo, sin encontrar los espacios, y fallando muchas ocasiones de cara al arco de Alphonse Aréola Sin embargo, Pep Guardiola movió fichas en el descanso, apareció Julián Álvarez para hacerse cargo la remontada y los Ciudadanos vencieron 3-1 al West Ham para seguir en la cima de la Premier League. El argentino, de extraordinario ST, brindó dos asistencias: a Jeremy Doku y otra top a Bernardo Silva. El restado, cómo no, de Erling Haaland.

El City de Julián, puntero de la Premier

El partido estuvo claro desde el principio. El Manchester City, con su disruptivo, pero habitual 3-2-4-1, intentando imponer condiciones desde la tenencia de la pelota y la presión intensa. Dentro de ese esquema, Julián jugó entre líneas, a la espalda de los volantes centrales. El West Ham, en un 4-2-3-1, replegándose en el último cuarto, cerrando los pasillos internos, e intentando aprovechar los espacios dejados por los defensores rivales.

El equipo de Guardiola fue una aplanadora desde el inicio. Con gran velocidad de circulación de la pelota y apostando permanentemente al 1 vs. 1 de Doku sobre la banda izquierda, tuvo numerosas jugadas de gol en la primera media hora. Pero no estuvo fino como de costumbre. Para variar, Haaland desperdició, abajo del arco y sin marca, dos goles prácticamente hechos: uno se fue ancho y, el otro, se lo sacaron en la línea. El 1-0 de James Ward-Prowse, aprovechando un contragolpe, dejó aturdido al City.

Pero la mano de Guardiola, quien volvió al banco de suplentes luego de tres semanas ausente (por una intervención quirúrgica) se vio en el inicio del ST. Tiró a Foden por la banda derecha, a Bernardo entre líneas, y a Gvardiol y Walker conformando una línea de tres volantes con Rodri. Ello le permitió a Julián tirarse más hacia la izquierda y armar un filoso 2 vs. 1 con Doku, el cual dio sus frutos a 46 segundos del complemento.



A partir de ahí, el City fue creciendo y creciendo al ritmo de Julián. Las correcciones de Pep hicieron que el equipo sea plenamente dominante y genere cada vez más situaciones de gol, hasta el punto de hacer figura a Aréola con sus intervenciones. El 2-1 nació de una genialidad del Araña: recibió la pelota en el área, observó cómo Bernardo le picaba al espacio y la pinchó por arriba de una línea defensiva que estaba en línea. Y, sobre el final, a Haaland se le abrió el arco, llegando a siete festejos en las primeras cinco fechas de la Premier.

Hubo muchos puntos altos en el City. Rodri, Bernardo, Doku, Ruben Dias. Pero es imposible explicar la remontada del Manchester City sin la intervención clave de Julián Álvarez. En cuanto a los números, el delantero argentino tuvo un 93% de precisión en sus pases (erró sólo cuatro de los 54 que intentó), metió cuatro pases peligrosos y tuvo dos remates (uno desviado y el otro bloqueado). Las dos asistencias en Londres lo ponen al Araña en el podio de la Premier en esta materia, con tres, junto a Pedro Neto (4) y Mohamed Salah (4).

De esta manera, el Manchester City mira a todos desde arriba en Inglaterra. Luego de cinco fechas de Premier, mantiene el puntaje perfecto, con 15 puntos de 15. Escoltas están el Tottenham de Cuti Romero y el Liverpool de Alexis Mac Allister, con 13. Además, el Arsenal podría sumarse a ese escalón si mañana supera al Arsenal. La Premier va perfilando lentamente a sus candidatos. Y el City, por supuesto, está entre ellos.

