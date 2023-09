Campaneros del Milagro: “El milagro es tocar las campanas, es la gente que viene a los pies del Señor y la Virgen”

José Fernández cumple este año 42 años siendo campanero de la Catedral, pese a que había anunciado su retiro en el 2022 “Pepe” se reconoce con “fuerza para tocar las campanas”.

“Gracias a Dios estoy bien, no estoy sordo pero son 80 escalones que hay que subir y ya me canso, en serio que me canso, pero una vez que llegamos arriba nos sentamos con los changos, descansamos un rato y le damos porque todavía tengo fuerza para tocar las campanas”, manifestó.

Pepe fue parte de la hermandad por cuatro años y relata un día que desde el patio sintió el “llamado”. “Sonó la campana del Señor, como si hubiese dicho “vení que vos vas a estar acá”, y ahí estoy hace 42 años”, dijo.

El 14 de septiembre participó junto a sus compañeros del tradicional concierto de campanas como apertura de la noche de vigilia y previo a cumplirse la procesión dejó un mensaje.

“Tocar las campanas es un milagro, el milagro sos vos, soy yo, el milagro es tu familia, es toda esta gente que viene acá a los pies del Señor y de la Virgen del Milagro, eso es lo que yo siento cuando toco las campanas”, expresó.