Diputados denuncian que el gobierno de San Luis los encerró durante siete horas en la Legislatura

Este miércoles, la oposición de San Luis en la Cámara de Diputados frenó por tres votos la modificación del presupuesto 2023, a través de la cual el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá pretendía otorgar al Ejecutivo la facultad de contratar como empleados estatales a los beneficiarios del Plan de Inclusión, dispuesto hace 10 años.

Fuera del edificio, varias personas beneficiarias del plan esperaban una resolución favorable del proyecto que ya tenía media sanción del Senado. Sin embargo, la oposición votó en contra haciendo efectivo el rechazo. Cuatro diputados que hasta la semana pasada eran oficialistas y decidieron conformar el bloque Fuerza Independiente, fueron crucial para la resolución negativa.

“Para ponerlo en palabras fáciles, Rodríguez Saá no aceptó la derrota electoral y no mostró intenciones de dialogar con el gobernador electo de Juntos por el Cambio, Claudio Poggi. Lo que está haciendo son manotazos de ahogado para dejar la provincia en llamas”, sostuvo el diputado Gastón Hissa en diálogo con TN.

Ante la votación negativa, un grupo de beneficiarios del plan Inclusión rodearon el Palacio Legislativo, bloquearon sus ingresos y atacaron el edificio con neumáticos incendiados y piedras. “Entramos a las 13.30 a la sesión y recién pudimos salir a las 20”, dijo el diputado Hissa.

El conflicto se desató semanas atrás, cuando Rodríguez Saá perdió las elecciones provinciales y propició que distintos ministros suscriban contratos de empleo a los beneficiarios del plan que prometía trabajo.

“Para eso, es necesario presentar un respaldo presupuestario, no se puede aumentar el gasto público sin partida presupuestaria. Como no tenían esa condición quisieron otorgar el poder al Ejecutivo en una maniobra claramente fraudulenta que, finalmente, no prosperó”, explicaron fuentes de la Legislatura.

La balanza se inclinó hacia el “no” y el proyecto pasó a archivo. En este contexto, la oposición aseguró que la propuesta del Gobierno es inconstitucional y recordó que el abogado Ricardo André Bazla denunció a los ministros que hicieron firmar contratos a los trabajadores.

Los disturbios y el reclamo de los legisladores tras siete horas de encierro

Con la noticia de que no serían parte de la administración pública provincial, beneficiarios del Plan prendieron gomas y derribaron las rejas principales del ingreso al edificio. Luego subieron las escalinatas y se frenaron ante las puertas de vidrio. Inmediatamente, la policía hizo un cordón por dentro y recién a las 20 horas las personas pudieron salir de la Legislatura.

“Soy diputado provincial en San Luis, por votar en contra de un proyecto de Alberto Rodríguez Saá estoy privado de la libertad junto a otros 21 legisladores, nos encerraron con candados, no nos permiten salir. Gobernador: usted es el responsable de nuestra seguridad y la de nuestras familias”, fue el texto que replicaron varios legisladores en sus cuentas de Twitter. Entre ellos, Gastón Hissa, Gabriela Mancilla, Carlos Pereyra, Victor Sosa, Marisa Patafio Federico Trombotto y Ariel Barrozo.

