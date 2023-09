Baudino duro contra los vouchers educativos de Milei: “la educación pública es el progreso de los jóvenes”

Guillermo Baudino, director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por Aries señaló que la propuesta de campaña del sistema de escolarización propuesto por el líder de La Libertad Avanza, sostenido en vouchers no es potable en un país como Argentina.

Desde esta visión agregó que ningún país del “mundo civilizado”, puede salir de la pobreza si el Estado no juega un rol protagónico y realiza inversiones en los jóvenes mediante la educación pública y los subsidios para la ciencia y la tecnología , “si no industrializamos no vamos a salir de pobres”, dijo.

Baudino redobló su apuesto y agregó que le “preocupa profundamente que Milei lo plantea como una cosa nueva”, pero que la privatización en la educación ya se trató de aplicar en el país sin éxito, “una vez en la dictadura militar, otra durante el neoliberalismo de Menem y finalmente durante la gestión de Macri, y destruyeron el sistema científico y tecnológico”.

El presidente del instituto científico agregó que la Argentina está teniendo un enorme beneficio en las exploraciones de las baterías de litio y el petróleo y que solo fue posible por inversión el Estado. “Hay miles de ejemplos para contar lo importante que es la ciencia y la tecnología para el progreso de los jóvenes y del país”, cerró.