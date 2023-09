Elecciones 2023: para Moreno, “es preferible malo conocido que bueno por conocer”

Daniel Moreno, intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes, relató que el fin de semana pasado, en Tucumán, estuvieron presentes 15 intendentes salteños y decenas de jefes comunales de todo el norte argentino. En la oportunidad, Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, relanzaba su candidatura presidencial.

“Fue un acto donde habló el candidato a presidente. Creo que fue un acto muy bueno e interesante, donde anunció varias cosas que se van a hacer. Hace falta que nos den propuestas, empezar a hablar de temas que parecieran ser olvidados está bueno”, aseguró Moreno.

Asimismo, señaló que el no firmó ningún convenio con Nación, pero que el gobernador Gustavo Sáenz “seguro firmó algo”.

“Ya sabemos cómo es, no para de gestionar”, indicó el intendente de Vaqueros.

Retomando sobre la figura de Massa, Moreno auguró que, de llegar a ser presidente, no le será fácil el manejo del país, pero que, de todas formas, lo prefiere como mandatario.

“Yo prefiero malo conocido que bueno por conocer. Que me diga cuál es el rumbo y vamos para adelante”, aseguró el jefe comunal y, finalizando, advirtió: “Entiendo que la gente no llega a fin de mes, pero no hay que olvidarse que tenemos una deuda que dejó el otro gobierno y hoy tenemos un jefe que se llama FMI”.