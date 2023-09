Suaina: “Estamos viviendo una situación inédita y espantosa”

Este año se celebran 40 años de democracia y, en Hablemos de Política, distintas personalidades del ámbito político, dirigencial, cultural y educativo ofrecen sus pareceres sobre lo acontecido durante estas cuatro décadas, claro, sin dejar de lado el análisis de la actualidad.

“Si miramos estos 40 años de democracia, viendo la gestión y los colegios, creo que estamos en el peor momento histórico”, aseguró Roberto ‘Teddy’ Suaina, presidente del Consejo Provincial de Educación Católica – COPRODEC – al iniciar su balance sobre el presente.

Para él, es claro que la educación tiene, por lo menos, 20 años de retraso respecto a otras aristas de la vida social y, en este sentido, señaló que ha sido testigo de su decaimiento paso a paso.

“Yo lo vi, no me lo contaron. Vi cómo fueron en decadencia las nuevas culturas de la educación, así como las expectativas de las familias, es tremendo. Creo que se pueden corregir errores, pero estamos peor que antes, no tengo dudas”, sostuvo Suaina.

Asimismo, explicó que en las instituciones educativas puede palparse claramente el “gravísimo problema económico” en el que se encuentra el país.

“Es inédito y espantoso. Es una falta de respecto que al papá le tengamos que mandar nota todos los meses avisándole que hay incrementos, como las paritarias, por ejemplo. También es una falta de respeto tener paritarias de paritarias. A los papás ya les cobraste la cuota y tenés que avisarles que el mes que viene hay otro aumento para cubrir los retroactivos, etc. Es una falta de respeto que nos obligan a afrontar”, describió el educador.

Concluyendo, Suaina dijo sentirse preocupado también por lo poca importancia que se le da a la Educación; no existe una mirada sobre los saberes y como lograr mayores éxitos en este ámbito”, advirtió finalmente.