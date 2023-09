Massa anunció condonación de aportes y deudas a pymes que incorporen o regularicen empleados

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció el lanzamiento del programa Emplea Pyme. El mismo tiene como objetivo promover la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores, así como la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.





En principio, Massa destacó que "el 68 por ciento del empleo en la Argentina es de las pequeñas y medianas empresas". Y añadió: "En medio del impacto que el Fondo generó por la imposición del 20 por ciento de devaluación, no despidieron a ningún trabajador. Entonces viene el tiempo de premiarlos".

Luego, en una entrevista en C5N, sorprendió al afirmar que si llega a la presidencia, eliminará el impuesto a las Ganancias para los trabajadores. "Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias, y digo por ahora, porque si soy presidente, los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias, y yo no soy como Macri porque lo vengo bajando, arrancamos con 2,4 puntos y lo planteé en el Congreso, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias".

El ministro respondió afirmativamente a una pregunta sobre si saca ganancias, si es presidente. "Si, o tal vez antes", enfatizó el ministro.

De acuerdo a lo que explicó el ministro, el programa que lanzó se traduce en "ventajas económicas" para que las pyme que impulsen el empleo registrado y joven. Una de las medidas incluye la reducción de contribuciones patronales las contrataciones de jóvenes de entre 18 y 25 años.

"Este beneficio de reducción de cargas sociales es por el término de 24 meses, es decir dos años por cada trabajador y trabajadora que se incorpore", sostuvo Massa. Asimismo, indicó que el programa incluye la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente perciben programas sociales, planes y prestaciones de la seguridad social "para transformarlos en trabajo formal y de calidad".

En la misma línea, el candidato presidencial afirmó: "Por eso, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario". Además, aseguró que los trabajadores que ingresen tendrán "ART y obra social".