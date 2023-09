Gauffin: “El problema no es UBER, el problema es que la gente elije ese servicio”

“Uber ya funciona en la ciudad, en forma pequeña, pero ya funciona”, disparó el concejal José Gauffin en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, y continuó: “Creo que el problema no es Uber, sino que la gente elije el servicio”.

Para el concejal, lo que sucede actualmente en Salta no difiere de lo que ha sucedido en el resto del mundo cuando la citada empresa desembarca y que, en definitiva, la firma ha sabido incorporar la tecnología al rubro y de esta manera brindar respuestas a los pedidos del usuario.

Muy por el contario, explicó Gauffin, el sistema de transporte impropio en la ciudad debería reconvertirse y modernizarse. Es que muy pocos conductores son los que actualmente pueden cumplir con normas como la antigüedad de los vehículos; actualmente, de una plantilla de 1500 taxis, solo 8 son modelos 2022, por caso.

“Tenemos una actividad empobrecida que no tiene la capacidad de renovar sus vehículos. Hay una deformación total, hay más remises que taxis, pero la prestación es prácticamente la misma, la diferencia es que de los remises, las licencias las tienen las remiseras, que son 47 actualmente”, advirtió el concejal, e insistió: “Tenemos un sistema deformado producto de la incapacidad de la AMT. No hay que asustarse porque llega Uber, hay que poner a competir a los sistemas. Hoy la gente quiere calidad y taxis y remises no la tienen”.