US Open: Zverev hizo echar a un espectador que le gritó “la frase más famosa de Hitler”

La transmisión oficial capturó el momento en el que el tenista se dirigía hacia el umpire mientras señalaba a un fanático que estaba en la grada: “No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable. Es increíble”. Según se pudo escuchar en el recinto, el hombre había dicho Deutschland über alles (Alemania por encima de todo) antes de un servicio del alemán.

Las imágenes televisivas confirmaban que el aficionado había pronunciado esas palabras, que se corresponden con la primera estrofa del “Deutschlandlied” (la canción de Alemania) que se cantaba hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La denuncia de Zverev, el juez de silla trató de identificar al aficionado que profirió ese grito.

“¿Quién ha sido el listo que ha dicho la frase? Pon la mano arriba”, exigió. Finalmente, otros espectadores señalaron al responsable, que fue expulsado inmediatamente por la seguridad del Arthur Ashe Stadium, la pista central del Abierto de EE.UU.

La cámara aérea capturó el momento en el que el personal de seguridad se acercó al fanático en cuestión para pedirle que se retire. Sin resistirse, el hombre se levantó de su butaca y abandonó el lugar ante el aplauso del resto de los espectadores.

“Empezó a cantar el himno de Hitler, ‘Alemania, Alemania por encima de todo’. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte”, afirmó Zverev después del encuentro, cuando reconoció que le “encanta cuando los aficionados son activos” y “hacen ruido”, pero consideró que eso era “demasiado”.

El diario alemán Bild catalogó el suceso como un “escándalo” y explicó el detrás de escena del enojo del tenista: “Lo que Zverev llama el “himno de Hitler” es, sin embargo, mucho más antiguo que la dictadura nazi. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben escribió la “Canción de los alemanes” el 26 de agosto de 1841 en Helgoland. Se convirtió en himno durante la República de Weimar. La primera estrofa, cantada por los espectadores del US Open, sigue formando parte oficialmente del Deutschland-Lied, pero no se canta desde el final de la Segunda Guerra Mundial y está prohibida en actos oficiales en Alemania. Esto se debe a que los ejércitos nazis marcharon hacia muchos países europeos al son de “Deutschland, Deutschland über alles” (Alemania, Alemania sobre todo). En aquella época, sólo se cantaba esta estrofa de la canción, en combinación con la canción de Horst Wessel”. Al mismo tiempo aclararon que tras el fin de la guerra la canción se convirtió en un “delito punible” y la primera estrofa “se considera una expresión del sentimiento nacionalista”.

En lo que respecta al partido, tras la reanudación, el tenista de 26 años se impuso al italiano por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 en casi cinco horas de un duelo maratónico y extenuante. En cuartos de final se enfrentará al español Carlos Alcaraz (1°), quien es el vigente campeón del torneo.

“Mi partido más largo aquí... Supongo que puedo decir que estoy de vuelta”, ironizó Zverev nada más terminar su encuentro. “Esto es para lo que vivo. Esto es lo que me encanta hacer. Me encantaría jugar partidos más cortos, eso por supuesto... Pero el año pasado cuando no podía jugar, esto era exactamente lo que echaba de menos: jugar hasta la 1.30 frente a un Arthur Ashe Stadium lleno. No hay nada mejor”, aseguró.

Cuestionado sobre su duelo contra Alcaraz, Zverev sonrió admitiendo que tendrá que recuperarse cuanto antes, pero quiso lanzar un mensaje: “Estoy aquí para jugar”.

Alcaraz y Zverev se han enfrentado en cinco ocasiones hasta la fecha con tres triunfos para el teutón y dos para el murciano. No obstante, el último precedente, en el Masters 1.000 de Madrid, fue para Alcaraz por 6-1 y 6-2 este año. “Hemos jugado grandes partidos. Está jugando realmente bien. Este año está encontrando su mejor nivel de nuevo”, afirmó el español sobre su próximo rival.

El vencedor del Alcaraz-Zverev tendrá que lidiar en semifinales con el ganador del partido de cuartos entre los rusos Daniiil Medvedev (3) y Andrey Rublev (8).

Infobae