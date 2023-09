Proponen dividir la competencia judicial de La Poma para acortar distancias

Senadores volvieron a debatir el proyecto que pretende modificar la ley 7.885 respecto a la creación del juzgado con asiento en la localidad Cachi, con competencia en departamento de Cachi, Molinos y La Poma.

El Senador por Los Andes, Leopoldo Salva, explicó que existen “problemas en la competencia territorial” respecto a la distancia de los habitantes.

“El año pasado hemos apoyando un proyecto de ley similar, pero el problema que tuvimos es la competencia territorial, creamos el juzgado con asiento en San Antonio de los Cobres y en La Poma, lo aprobamos, fue a Diputados donde le sacaron La Poma y quedó solo Los Andes”, detalló.

Salva señaló la importancia de una “Justicia realmente federal”, remarcando que “a veces son tantos los gastos que ni las denuncias se hacen”.

En este sentido, el Senador por La Poma Dani Nolaso, detalló que el departamento de La Poma se encuentra “dividido” por su geografía y en cuestiones de traslado, actualmente los habitantes del sector Norte deben recorrer muchos kilómetros de distancia para realizar trámites judiciales, por lo que proponen separar la competencia del departamento en dos juzgados distintos.

“Queremos que nuestros habitantes puedan tener los mismo derechos que todos los habitantes de la Argentina, pero la geografía que están dura. De abra de Acay hasta Cerro Negro tenemos como 140 km, entonces un habitante de allá cerca del límite con Jujuy, Aguas Blancas, Aguadita, se tiene que venir a Salta o a Cachi que son 250 o 300 km para asistir a una cuestión de la Justica”, explicó.

De esta forma se busca que los habitantes de La Poma del valle puedan concurrir al juzgado en Cachi y los de La Poma Norte al de San Antonio de los Cobres, acortando distancias.

“Es un tema que pedimos no solo con la Justicia sino con otra parte como seguridad, en Cerro Negro no tenemos destacamento policial y es una zona limítrofe. Hoy estuve pidiendo al Ejecutivo que haga la demarcación de la zona limítrofe en La Poma Norte, en lo que es Salta-Jujuy se corrieron los carteles limítrofes, entonces Salta y La Poma perdieron parte de los terrenos, y eso nos afecta con justicia, la misma policía o salud, no sabes si estas en territorito salteño o jujeño”, advirtió.