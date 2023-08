Reserva de Finca Las Costas: Senadores aprobaron en definitiva la desafectación de 3.5 ha.

Finalmente, los senadores aprobaron el proyecto – que el martes pasado había recibido media sanción en Diputados – para desafectar 3.5 hectáreas de la Reserva Natural de Finca Las Costas para la construcción de una avenida que conecte la Circunvalación Oeste con Avenida Libertador; el fin es descongestionar el tránsito de sobre Ruta 28, según reza la iniciativa enviada por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura.

En este sentido, Javier Mónico – senador por Rosario de la Frontera y miembro informante del proyecto – explicó que estas tierras son propiedad de la Provincia y que pertenecen al Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

“La idea es crear un nuevo punto de acceso y egreso al barrio Grand Bourg, logrando mejor circulación por la zona”, destacó el legislador, y señaló que la fracción desafectada será transferida a la Dirección de Vialidad de salta – exclusivamente – para ser destinada a la obra mencionada.

Informó, en tanto, que en la mañana de este jueves los senadores se reunieron con representes de Vialidad para evacuar algunas dudas.

“No es un terreno que reviste interés desde el punto de vista ambiental, se prevé la mitigación y compensación en esta materia, plantar árboles y demás. La obra traerá beneficios a los vecinos”, sentenció Mónico.

En tanto, Walter Wayar – senador por Cachi – dijo estar conforme con el proyecto ya que no hay duda de que la ciudad va creciendo y debe mejorar su infraestructura vial. Sin embargo, advirtió que los trabajos en la zona comenzaron incluso antes que la Legislatura tratara el proyecto.

“La ley debería haber sido aprobada antes que los trabajos se estén realizando, ¿qué pasaba si la Legislatura no aprobaba la ley?”, cuestionó el Senador, no obstante, dijo acompañar la iniciativa para el desarrollo de una nueva vía de comunicación vehicular.

Por su parte, Miguel Calabró, representante de La Caldera, consideró que se trata de una medida urgente; dijo haber seguido atento el debate en Diputados y se mostró sorprendido por que en el debate no se abordaron algunos puntos fundamentales del asunto.

“Esto comenzó en el 2007. Es un proyecto virtuoso. Lo que estamos tratando es una obra complementaria a los arreglos de la Ruta 28”, resaltó, y continuó: “Hubo algunos comentarios de algunos periodistas diciendo que el Senado no dio la discusión y no, la explicación es que esto viene hace muchos años y estamos hablando de tierras donde no hay montes, ni acuíferos, ni habrá un impacto ambiental negativo”.

Calabró informó que el proyecto prevé que se planten árboles, por lo que, en realidad, impactará de manera positiva en la zona.

El proyecto fue aprobado en definitiva y pasa el Ejecutivo para su promulgación.