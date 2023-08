Fotomultas: Gauffin celebró que el Tribunal de Faltas las declarara no válidas

En sesión ordinaria, el edil capitalino consideró un gran avance que el órgano municipal haya emitido una declaración de certeza respecto a la validez o no de las multas que se emiten utilizando sistemas automáticos, sin contar con la presencia de personal municipal.

El concejal José Gauffin, en el tramo de manifestaciones del Concejo Deliberante capitalino, aseguró estar a favor del uso de la tecnología para modernizar la Municipalidad, claro, “siempre que sea legal y, en el caso de ser administrada por terceros, que la adjudicación sea transparente”.

“Hemos tenido el caso emblemático de las fotomultas”, resaltó el edil, advirtiendo que la licitación del servicio fue la “crónica de una adjudicación anunciada”. “Este cuerpo aprobó una iniciativa. Le pedimos a la Municipalidad que nos dé una declaración de certeza, si era legal o no la multa por exceso de velocidad tomada por una cámara sin presencia de personal municipal”.

Describió, en este punto, que con la implementación de sistemas como este se labran alrededor de 30.000 infracciones mensuales, sin embargo, en los 3 primeros meses esa cifra es de 180.000.

“Es un negocio enorme que encuentra distraída a la ciudadanía. Claro, luego las multas decaen porque la gente empieza a entender dónde están los puntos fijos y demás, pero el negocio se armó en los primeros 6 meses. Ante esto, le pedimos al Tribunal de Faltas que se expida definitivamente en este sentido y celebro que hoy llegó la respuesta”, señaló.

Justamente, explicó que el Tribunal consideró que no son válidas las multas emitidas de este modo ya que en el lugar del hecho no se encuentra un agente competente, en primer lugar, ni tampoco se puede identificar al conductor del vehículo infractor.

“El sistema automático no puede actuar como método para salvar vidas. Todas las cámaras fijas no pueden funcionar en Salta porque no van a ser actas válidas. Lo dice el Tribunal de Faltas”, sentenció Gauffin.