Alberto cuestionó a empresarios y gobernadores que no quieren pagar el bono

En el marco de un acto en Catamarca, el Presidente les pidió a los dueños de empresas que “no se quejen”; se mostró sorprendido también de que algunas provincias y ciudades no puedan afrontar el pago del bono.

En el marco de un acto de inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial 3 en Catamarca, el presidente Alberto Fernández cruzó a empresarios y gobernadores -en especial al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta- que se opusieron a pagar la suma fija anunciada por Sergio Massa el pasado domingo.

“Yo les digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años que la Argentina creció 16%, que se llenaron de plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir. No se quejen cuando el Gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores”, alegó el jefe de Estado.

Y sumó: “Esta reflexión que le pido a los trabajadores también se las pido a los gobernadores. Hubo algunos que no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los que laburan. Me llama la atención que Catamarca y la Rioja puedan y la ciudad más opulenta de la Argentina -en referencia a la ciudad de Buenos Aires- tenga dificultades para hacer eso. Esto, para que nadie lo confunda, no es el plan platita. Es el plan justicia. Que los que más tienen, más repartan”.

La Nación