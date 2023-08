Saqueos: Raúl Castells se atribuyó el despliegue de los robos a comercios en todo el país

Tras los robos a comercios que se sucedieron en varias ciudades del país en las últimas horas, Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), aseguró que es él quien está promoviendo esos hechos delictivos. “Nosotros somos los que estamos convocando porque el Gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz”, dijo el dirigente social, que agregó: “Alcanza que se entregue la comida y en 24 horas se termina todo”.

“El saqueo no ha sido de los pobres a los ricos, sino son los ricos los que han saqueado a los pobres”, sumó esta mañana Castells en diálogo con Canal 7 Mendoza. “¿Le parece que haya que llegar a hacer esto porque no hay comida, porque no hay plata para poder mantenerse? Esto es un robo lo que nos están haciendo”, agregó el dirigente.

Según Castells, desde el movimiento le advirtieron al Gobierno de Alberto Fernández: “Ustedes no entregan alimentos y nosotros vamos a ir a buscar comida a algún lado”. “Apelamos que no se toque ni un pequeño ni mediano comercio y que nadie destruya nada. Solamente comida en las grandes cadenas”, contó que le pidieron a quienes llevan adelante los robos.

“¿Cuál es la pena para quien tenía el kilo de carne a 2000 y pico y lo llevo a 4000 y pico, o que puso el kilo de papas de 350 pesos a 1000 en ocho días desde la elección? El porcentaje en el aumento en la comida fue de entre 50 y 100 por ciento”, agregó Castells que, al ser consultado sobre si estaba instigando un delito respondió: “¿Quién? ¿Los pobres? El delito lo hacen los que duplicaron el precio de la carne, del pan, de la comida. Delito es llevar a una situación de desesperación a millones de personas. Nosotros no vamos a ir a ningún cementerio a llevar a ningún chico muerto por desnutrición”.

Para Castells, quienes remarcan los precios son “los responsables de los saqueos”. “No hay forma de que [Sergio] Massa y [Victoria] Tolosa Paz entreguen alimentos. No hay ni para hacer mate cocido con leche. No les importa nada. Cada uno de los candidatos gastó en campaña 30 millones de dólares, pero no les llega alimentos a las escuelas y a los comedores”, prosiguió el dirigente.

Ante los dichos públicos del líder del MIJD, Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, realizó una denuncia ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional contra Castells por la instigación a cometer robos. El abogado se hizo eco de las primeras declaraciones que hiciera ayer el dirigente social en el canal Crónica, donde también se atribuyó los hechos delictivos.

“La gente está saliendo a buscar comida y si no encuentran, nosotros, que somos los que estamos convocando, les estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada que lleven lo que se pueda aunque sea para canjear por comida”, dijo ayer Castells en ese medio televisivo.

Sobre la denuncia a la que accedió LA NACION, que aún no se sabe en qué juzgado caerá la investigación, Santoro expresó: “Esa convocatoria general e indiscriminada es apta para provocar los recurrentes sucesos de robo en banda y con armas en comercios de varias ciudades y localidades. Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como ‘nosotros’-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica”.

La seguidilla de robos en comercios y amenazas de saqueos comenzó el fin de semana en Mendoza y Neuquén, se propagó luego a Córdoba y ayer se expandió, con distintas intensidades, a ciertos distritos del conurbano bonaerense, como José C. Paz, Morón y Escobar.