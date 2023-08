Copa Libertadores: La escalofriante lesión de Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Jrs.

Luciano Sánchez, de Argentinos, sufrió una escalofriante lesión en el partido de Copa Libertadores ante Fluminense. Recibió un planchazo de Marcelo, que lo agarró con la pierna apoyada y lo rompió. Al ver la gravedad de la acción, el lateral brasileño se agarró la cabeza y rompió en llanto. Imágenes verdaderamente sensibles.

Se jugaba el duelo entre Argentinos Juniors y Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con un marcador 1-0 en favor del dueño de casa producto del golazo de Gabriel Ávalos.

No pareció ser una acción voluntaria por parte del ex Real Madrid, que salía del fondo con una linda gambeta y lo pisó de lleno a Sánchez. Aún así, después de revisar la acción en el monitor del VAR, el árbitro chileno Piero Maza le mostró la tarjeta roja, más que justificada más allá de que no había intención.

Sánchez permaneció tirado en el campo de juego mientras sus compañeros llamaban a la asistencia médica e intentaban consolarlo. Seguramente en las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión pero por lo visto en las imágenes tendrá para una prolongada recuperación.