Moreno sobre Massa: “Hay un límite para la ignorancia, acá ya hay maldad”

Una de las propuestas peronistas disidentes a los nucleados en el frente Unión por la Patria es la agrupación Principios y Valores (PyV), que lleva como precandidato presidencial a Guillermo Moreno.

En Hablemos de Política, el ex secretario de Comercio durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, criticó a Sergio Massa, principal precandidato del oficialismo.

“Un gobierno que hambría al pueblo no puede ser peronista, por eso no fue peronista el gobierno de Macri, pero un gobierno que aumenta el precio del maíz y por lo tanto toda la proteína cárnica, tampoco. Imagínense la barbaridad que acaba de hacer Massa, este gobierno”, expresó.

En este sentido apuntó contra las decisiones del actual ministro de Economía asegurando que se realizan con “mala intención”.

“Uno cuando toma decisiones de política económica tiene que pensar si perjudica al pueblo, si va a perjudicar no las tomes. Se acuerda usted que cuando hicieron el dólar soja le preguntaron ¿por qué no se metían con el maíz? y dijo, no porque eso pega en los alimentos; ahora se metieron con el maíz ósea que no es que no lo saben. Hay un límite para la ignorancia, acá ya hay maldad”, manifestó.

Respecto a sus propuestas de acción para un futuro Gobierno –en caso de ganar la presidencia- Moreno indicó que iniciaría “terminando con el paco” al considerarlo un desencadenante de otros conflictos sociales y que en el siguiente paso apuntaría al sector rural.

“Hay que poner la ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda para bajar el costo de producción de los productores, y el costo más importante que tiene un productor hoy es el alquiler a la tierra, que le cueste la mitad de la producción, eso es una barbaridad. Bajando eso podes poner las retenciones donde tienen que estar y con esa plata van los compromisos de la deuda externa”, explicó, al tiempo que detalló que la plata para pagar la deuda “la terminan poniendo los grandes terratenientes que se asocian a la sociedad rural”.

Federalismo

En otro orden, el precandidato a presidente Guillermo Moreno se mostró de acuerdo con la idea realizar un pacto fiscal bajo los criterios de un país federal.

“No hay duda que somos un país federal. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un nuevo pacto fiscal con esos criterios, no sólo para el pacto fiscal, también para la administración del Banco Central. Nosotros planteamos que tiene que haber directores en el Banco Central por regiones del país porque la política monetaria tiene sus especificidades en las distintas regiones y ahí tiene que haber una voz que explique esto”, manifestó.

Educación

Consulto sobre la temática de la educación, Moreno consideró que existe un buen trabajo tanto en la órbita pública como en la privada y señaló que “hay que tomar como un sistema único la educación y entender que hay dos tipos de gestiones”.