PASO 2023: “La misma propuesta que se hizo en tiempo de Néstor es la que se va a volver a levantar con Moreno”

En Salta, el precandidato a Presidente, Guillermo Moreno tendrá lista corta, lo que implica candidatos presidenciales y el bloque nacional de parlamentarios del Mercosur.

“Nos toca esta parte que decimos que es muy importante, donde hay mucha militancia, hay provincias que decidieron no participar y esperar las PASO para ver que resultado había, para nosotros es importante participar y acompañar la candidatura de Guillermo Moreno. Es importante la participación electoral en Salta ya que para nosotros es un compañero peronista, que demostró dentro del gobierno de Néstor que se podían hace las cosas bien económicamente, fue uno de los causantes de la década ganada”, expresó Elizabeth Párraga, referente de la Federación, tierra, vivienda y hábitat (FTV), espacio que acompaña la candidatura.

Guillermo Moreno se presenta con el Frente “Principios y Valores”, fue exsecretario de comercio de Néstor Kirchner, y se presenta junto al titular de la Asociación del Personal de Organismos de Control, Leonardo Fabre.

Para alcanzar las Generales, es necesario que los candidatos sumen al menos 1,5% del padrón de cada distrito en las PASO. FTV trabaja con el dirigente social Luis Ángel D´Elia, quien será candidato a Gobernador bonaerense en el espacio. “Trabajamos con lo que suma a las políticas públicas”, detalló Párraga.

Al respecto la referente del FTV comentó que para la campaña se trabaja con el interior.

“Estamos hablando con los municipios en el Valle, como en Gral. San Martin, estamos hablando con los jóvenes que para nosotros es una militancia que se está volviendo a recuperar, siempre decimos que lo político es personal y es necesario que cada uno de nosotros con responsabilidad en nuestro voto sepamos a quien votar y no repitamos la historia. Muchas veces nos olvidamos quienes son los participantes en las candidaturas y es importante recordar quien es cada persona para no repetir errores. Las malas decisiones políticas y las malas votaciones generan una desestabilización en el país como la que estamos viviendo”, expresó.

Respecto a las propuestas de Guillermo Moreno, Párraga destacó que se trata de “volver a estabilizar económicamente el país” y criticó las gestiones presidenciales anteriores.

“Llevar adelante un plan económico que vuelva a generar trabajo y reivindicaciones de las industrias, la Argentina fue perdiendo bastantes cosas por una mala gestión presidenciales que venimos pasando desde el Macrismo, ahora si bien ternemos un gobierno kirchnernista no nos benefició mucho en todo este tiempo”, manifestó y agregó “Estamos invadidos por empresas internacionales que no benefician a la Argentina porque el acuerdo es para pocos, creemos que no hay que ser tibios para tomar decisiones”.

La referente del FTV llamó a sumarse al espacio con “militancia” como “acto de patriotismo”. “Hay mucha gente trabajando en el interior de la provincia para lo que llamamos el sueño del milagro de volver a tener un presidente que responda al pueblo y no al FMI o acuerdos internacionales”. Finalmente, se anunció que Moreno llegará a Salta junto a Luis D´Elia el 24 de julio para presentar la candidatura.