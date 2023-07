“Vos, sos nuevito”; “vos, estuviste arrodillado”: el cruce entre Solá y Castillo

En Cara a Cara, los precandidatos a diputados nacionales Bernardo Solá y Alberto Castillo se trenzaron en una discusión en el camino a las PASO de agosto.

“Usted está hablando como si fuera antikirchnerista. Estuvo arrodillado hasta las diez de la noche pidiendo una candidatura” afirmó Alberto Castillo interrumpiendo al precandidato de la Unión Cívica Radical. Pero no fue el único acusado, ya que también acusó a Felipe Biella de estar en las mismas condiciones pidiendo pista para participar.

En esa discusión, Solá, negó las acusaciones del también presidente de REMSA, y le pidió pruebas para confirmar las acusaciones, “a nadie le pedimos adhesiones” aseguró.

“Si Massa es el candidato de Cristina, ¿Dónde esta el antikirchnerismo? Lo primero que hay que tener es coherencia en política, no me voy a permitir una mentira que no es” apuntó Solá contra “Beto” Castillo.

Por último y para terminar la pelea con Castillo, Solá, aseguró que trabajó ocho años con Horacio Rodríguez Larreta y que si lo llamaba tenía el aval correspondiente. “Vos no sabes, sos nuevito en esto” finalizó.