Piden que Senadores Nacionales de Salta promuevan el proyecto de Créditos UVA

Senadores aprobaron un proyecto de declaración que pide a los Senadores Nacionales de Salta – Nora Giménez, Sergio Leavy y Juan Carlos Romero- promuevan la modificación y adecuación del Proyecto de Ley “Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” que ya posee media sanción en Diputados, permitiendo que las personas sujetas a estos créditos, puedan saldar sus deudas sin que ello implique la confiscación del resto de sus derechos e impida el desarrollo digno de su proyecto de vida y su familia.

“Es realmente grave, son casi 10.000 familias salteñas que sacaron crédito para diferentes cosas, algunos para construcción, otros para tener su primera vivienda, su vivienda única, otros para comprar un vehículo, otros para tomar créditos personales, profesionales que tomaron para arreglar su medio de trabajo, etcétera”, detalló el Senador de La Caldera, Miguel Calabró.

El legislador resaltó que esos créditos hoy “son impagables” por el sistema de indexación ya que pagan cuotas que superan el 25% que se pretendía de los ingresos. En el recinto ejemplificó que en uno de los casos se pidió hace cuatro años un crédito de $2.500 millones y que hoy están debiendo $25 millones con un aumento del 1.000%.

Calabró explicó que ante la idea de que el Estado Nacional busque un sistema distinto y la imposibilidad de que la legislatura local pueda accionar, aprobaron el proyecto de declaración destinado a los representantes a nivel nacional.

“La idea es que el estado nacional busque un sistema nuevo, este sistema no va porque es usurario realmente, obviamente nosotros no tenemos la potestad de modificarlo, pero sí le hacemos un pedido a nuestros senadores nacionales, ya que en la cámara de Diputados se aprobó un proyecto y no le sirve a los argentinos”, expresó.

Por otro lado Calabró señaló que la Justicia accionó con cautelares en otras provincias, pero que en Salta no ocurre lo mismo. “Cuando perdemos el sentido común en los estamentos públicos, me parece que estamos perdidos y la Justicia en Salta muchas veces pierde el sentido común”, dijo.