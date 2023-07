Vecinos impidieron que robara un auto, lo detuvieron y a las horas el Juez lo liberó

Vecinos de Rosario se mostraron enojados luego de que se diera a conocer que un juez liberó al delincuente de 25 años que quiso robarse un auto y fue detenido por los propios testigos del hecho.

Todo sucedió el lunes pasado cuando cerca del mediodía Maximiliano Quintana aprovechó que el conductor de una Renault Kangoo gris se bajó para retirar un pedido y dejó el auto prendido.

En ese instante el ladrón se subió y quiso arrancarlo pero en ese mismo momento el dueño de la Kangoo comenzó a pedir a gritos que lo ayuden.

A los segundos varios vecinos y testigos del hecho lo encerraron y lograron que el joven comience a escapar a pie. Aun así, esa secuencia duró poco ya que lograron reducirlo a golpes a los metros.

Eso permitió que la Policía detenga a Quintana y sea llevado hasta la Comisaría 2ª, solo por unas horas.

Esta resolución se debe a que, a pesar de que el Centro de Justicia Penal lo imputó por el robo y solicitó su prisión efectiva por 60 días, el Juez Héctor Núñez Cartelle lo liberó.

Para que se cumpla con dicha condición, el magistrado lo obligó a que cumpla con ciertas conductas como: fijar domicilio, presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial, no acercarse a la zona de Catamarca y España donde ocurrió el hecho, no salir de Rosario, no portar armas y lo más insólito no cometer nuevos delitos.

“Cuando bajaba en un negocio, me empujó y se llevó el auto”, contó Gerardo, dueño del auto en cuestión.

En su relato, señaló que varios vecinos se acercaron a ayudarlo y le cruzaron sus autos, entre ellos un hombre de 63 años que debió ser atendido por los médicos tras sufrir un preinfarto.

Con información de Noticias Argentinas