Advierten sobre la crisis hídrica en el Norte provincial

En Hablemos de Política el Diputado por San Martin, Jorge Restom, se refirió al informe que emitió el Laboratorio de Calidad Agua de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, ratificando el resultado que detectó la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas.

“El agua está contaminada con cianobacterias, son algas azules que producen toxinas, y esto se debe al bajo caudal que tiene el dique donde en realidad al bajar el nivel, las algas comienzan a involucrarse en el agua que consumimos y lo que lo hace no apta para consumo, fundamentalmente porque las cianobacterias producen cuando uno utiliza agua caliente o cuando la calienta el agua un olor muy particular bastante tóxico y bastante irritativo, irritación en la piel, irritación ocular”, detalló el legislador, quien además se desempeña como docente de la alta casa de estudios.

Restom recordó que en la Legislatura se declaró una prórroga, por cuarta vez consecutiva, sobre emergencia hídrica y que “se formó el comité de crisis hídrica y la verdad que no resolvió nada y no sé si se estará juntando o no”.

Respecto a la resolución del Ente Regulador que impone un plazo para la intervención de Aguas del Norte en la solución del problema, el Diputado consideró que es una “situación cíclica” que “no nos sirve”.

“Es más de lo mismo, siempre está el Ente Regulador dispuesto a sancionar a Aguas del Norte y la verdad que no nos sirve, como ciudadanos de este departamento estamos agotados de reclamar soluciones de fondo, y la solución de fondo, más allá del convenio que haya firmado el Gobernador con gente de Nación respecto del dique El Limoncito, pasa fundamentalmente por buscar aguas subterráneas”, expresó y agregó “necesitamos operatividad, cuando vos declaras una emergencia sanitaria, le das carta blanca al ejecutivo a que utilice todos los fondos para resolver esa problemática de fondo”.

Restom adelantó que el lunes, el titular de Aguas del Norte, Ignacio Jarzún, visitará Tartagal. Respecto a la situación del Departamento, el legislador advirtió que hay muchos barrios de varias localidades sin agua.

“El departamento San Martín es un departamento donde más del 50% de la población no tiene acceso a comprar un agua mineral. Ayer estuvimos en Aguaray y la verdad que, como bajaron la presión, hay barrios de la periferia que no tiene agua,barrios de la periferia de Mosconi también, si bien se hizo el acueducto Tartagal-Mosconi, hay muchos que, como han desviado el caudal de agua que recibíamos de una fuente propia a Cornejo, se quedaron sin agua. Entonces están todos conectados a esta cuestión de litiyuro, a donde van a parar los pozos de Yacuy, los 12 pozos que están en Yacuy, pero no son suficientes. El agua sigue siendo primordialmente del dique El Limoncito”, explicó.

Puntualizado sobre la situación hídrica en Tartagal y el accionar del Ejecutivo ante ello, el diputado Jorge Restom expresó que el intendente está “teóricamente en estos días de vacaciones” y que el comité de crisis no está operativo. En este sentido, Restom se mostró optimista sobre el cambio de intendencia tras la victoria de Franco Hernández Berni en las elecciones.

“Sin lugar a duda con Franco tenemos planteada la respuesta de generar convenios con la Universidad Nacional de Salta para resolver, tenemos un equipo de ingenieros egresados que ya tienen hecho un muestreo que intentaron hablar con cuánto funcionario se le cruzó. Lógicamente tengo toda la esperanza puesta en que en el gobierno de Franco Hernández las cuestiones ejecutivas se puedan ser mucho más diligentes”, expresó.

Finalmente, el Diputado se refirió al trabajo de la cámara provincial en la segunda mitad del año y dijo estar “esperanzado” en la firma de un convenio que permita impulsar proyectos para generar soluciones con fondos Nacionales.

"No me voy a cansar de presentar proyectos de creación del Ministerio del Agua, de Secretaría del Agua. La Secretaría de Recursos Hídricos sigue perteneciendo al Ministerio de la Producción, estamos más preocupados por darle agua a la gente que produce que a la gente que vive en el departamento”, disparó.