Los mejores jugadores de ajedrez competirán en Salta este fin de semana

Salta será sede este fin de semana del circuito de ajedrez Infancia Compartida. Está confirmada la presencia de delegaciones de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y de nuestra provincia.

La competencia se llevará a cabo durante el sábado y domingo en la biblioteca central de la Universidad Nacional de Salta y es válida para el ranking internacional. Está destinada a las categorías sub 1400, sub 1800 y sub 2400. Habrá premios de dinero en efectivo, trofeos y medallas.

Esta competencia representa un paso importante hacia la profesionalización del ajedrez en Salta y abre la posibilidad para que muchos ajedrecistas locales puedan participar de un torneo tan importante.

La organización está a cargo de la Asociación AMI y del Club de Ajedrez Atawallpa. Cuenta con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El evento es auspiciado por el Ministerio de Turismo y Deportes.