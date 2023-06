Día de la Bandera: Presentan nuevas versiones del Cancionero Patrio, realizadas por los elencos nacionales

En ocasión de celebrarse un año más el Día de la Bandera, el Ministerio de Cultura de la Nación, mediante la Dirección Nacional de Elencos Estables, presenta "El Cancionero Patrio", un proyecto que incluye versiones exclusivas grabadas por los diversos elencos nacionales. Esta producción cuenta con la colaboración del reconocido productor Oscar Mediavilla y está dirigida por Gustavo Fontana.

Su propósito es brindar acceso a este contenido sonoro a todas las instituciones educativas de Argentina, y estará disponible a partir del 20 de junio en el sitio web y redes sociales del Ministerio.

“El Cancionero Patrio es un hermoso proyecto cultural integrado por versiones inéditas de aquellas canciones que nos representan y nos definen como argentinas y argentinos. Fueron realizadas por nuestros elencos nacionales, que reúnen músicos y músicas de excelente nivel, con tecnología de primera calidad y en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Este cancionero va a poder ser disfrutado por todos los y las estudiantes de nuestro país. Un proyecto de verdadero alcance federal”, expresó el Ministro de Cultura Tristán Bauer.

Este proyecto representa la primera vez en la que se unen todos los elencos en una colaboración única, que involucró un minucioso trabajo de revisión de arreglos para cumplir con las directrices oficiales en cuanto a tonalidades y partituras de referencia, adaptando cada una de ellas a las particularidades de los elencos. Además, todos los elencos realizaron una emotiva interpretación conjunta de nuestro Himno Nacional.

Por su parte, la directora nacional de Organismos Estables, Mariela Bolatti, comentó: “Desde que soy niña he escuchado en los actos escolares muchas de nuestras canciones patrias en diferentes versiones. Sentí que era una deuda para los argentinos y argentinas contar con estas piezas que son tan queridas y simbólicas".

"Desde que estoy a cargo de los elencos estables tengo el deseo de llevar adelante un nuevo registro de estas composiciones en la interpretación de los mejores profesionales de nuestro país, que son los integrantes de nuestros organismos orquestales y corales, nuestros cantantes e instrumentistas que llevaron adelante la concreción de este proyecto. Ahora va a poder ser disfrutado en las escuelas de todo el país”, concluyó.

Participaron de esta histórica realización el Participaron de esta histórica realización, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, el Coro Nacional de Música Argentina, el Coro Nacional de Niños, el Coro Polifónico Nacional, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, la Orquesta Sinfónica Nacional y el programa Escuela de Canto Coral.

“Tuve la suerte y el honor de haber sido convocado para realizar esta grabación que incluye a los elencos estables, o sea, a las orquestas más importantes que tenemos en el país. Además, lo hicimos con la tecnología más avanzada, con Dolby Atmos", señaló el productor musical del proyecto, Oscar Mediavilla.

"Es un trabajo que me enorgullece y me llena de alegría y, para corresponder que me hayan elegido, hemos puesto muchísimo cariño, muchísimo trabajo que no tiene que ver solamente con el arte, sino también con la voluntad de hacer algo que va a quedar para siempre. Estamos haciendo las canciones patrias, que son realmente bellísimas, y eso no es poco. Los mejores músicos están ahí tocando y deleitándonos para que todos las podamos disfrutar”, agregó.

Los ensayos y las grabaciones fueron realizadas en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner bajo la supervisión y el trabajo técnico de los estudios Media Music, que también tuvo a su cargo la edición y la mezcla final.

Los temas que integran el Cancionero Patrio son: “Aurora”, de Héctor Panizza, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional con la voz solista del tenor Sebastián Russo, integrante del Coro Polifónico Nacional; “Himno a Sarmiento”, por el Coro Polifónico Nacional; “Canción a la Bandera”, por el Coro Nacional de Niños; “Marcha de San Lorenzo”, por el Coro Polifónico Nacional de Ciegos con acompañamiento de piano; “Himno a las Malvinas”, por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y el Coro Nacional de Música Argentina; “La chacarera de Güemes”, por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y el Coro Nacional de Música Argentina y el “Himno Nacional Argentino”, por todos los elencos nacionales, incluidos los niños miembros del programa Escuela de Canto Coral.

Con información de Perfil