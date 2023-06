Morales dio marcha atrás a la reforma de dos artículos y apuntó contra el oficialismo: "Mienten y generan caos"

Luego de los incidentes ocurridos en Jujuy éste fin de semana, el Gobernador Gerardo Morales, anunció en conferencia de prensa que dará marcha atrás a los artículos relacionados a las comunidades originarias y responsabilizó al Gobierno Nacional: “mienten y generan el caos porque quieren volver a la provincia de la violencia”, dijo.

Sobre la reforma Morales señaló que “no es exprés ni total, sino parcial” sino “progresista y modera”, explicando que el proyecto fue sancionado en Septiembre del año pasado y usado como eje en la campaña electoral del frente Cambia Jujuy.

Puntualizando sobre los artículos 50 y 36, relacionados a los derechos de las comunidades, Morales dijo que “hay mucha desinformación” y luego de explicar los incisos anunció que dará marcha atrás a su modificación.

“Accedemos, damos de baja el articulo 50 y 36 volvemos a la vieja redacción del 86, si ellos tiene dudas, creen que este Gobierno los va a avasallar con el nuevo texto de la constitución, no tocamos nada, volvemos al texto anterior y chau”, dijo.

Morales afirmó que del proceso participaron 156 comunidades, mostró actas firmadas y apuntó contra el oficialismo. “Mienten los que dicen que no hemos trabajando con esto, los que mienten es porque quieren volver a las épocas del pasado, hoy sigue Milagro Salas bancando con plata que le da el Gobierno Nacional, ahí quieren volver”, manifestó.

“Ratificamos el artículos 32, que es uno de los nudos del debate porque están Constitución es progresista y genera nuevos derechos, hay un debate de los que quieren el caos y la violencia No se tocó, no fue incluido. ¿De qué hablan?”, dijo.

Por otro lado, dejó fija la incorporación del artículo 67 titulado “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”.

“Los derechos que tenemos en la Constitución no son absolutos, yo no puedo en el ejercicio de mi derecho agredir a una persona, decirle lo que se le dijo a ese papá que tenía a su hija enferma que no podía pasar, ese que no es de Jujuy, que han venido hace un mes a agitar, mandamos y pagados por el Gobierno Nacional” disparó y agregó “la nueva constitución establece que la ley, bajo ningún punto de vista, podría permitir la criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho de la manifestación, ¿de qué hablan? mienten y generan el caos porque quieren volver a la provincia de la violencia”, dijo.