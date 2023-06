Scaloni confirmó que habrá “siete u ocho” cambios contra Indonesia y habló del futuro de Messi en la selección argentina

Hoy es un día especial para todos los argentinos. Este 18 de junio se cumplen seis meses de la histórica conquista de la Selección en el Mundial de Qatar. Uno de los artífices de esa celebración inolvidable fue Lionel Scaloni. El entrenador del combinado nacional habló en la previa del partido contra Indonesia, segundo amistoso de la gira por Asia, y no pudo ocultar su recuerdo de lo sucedido en el país árabe.

“Todas las imágenes relacionadas al aniversario de los seis meses las tenemos dando vueltas en la cabeza. Hoy es un día especial”, expresó el DT en la conferencia de prensa previa al duelo que protagonizarán su seleccionado con el local en la ciudad de Yakarta este lunes a las 9.30 (hora argentina).

Justamente, tras ser consultado por la formación titular, Scaloni confirmó que habrá entre “siete u ocho” modificaciones en el once inicial. “La rotación no es por el rival, bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la Selección no cambiará haciendo estos cambios, básicamente es esto”, dijo el entrenador oriundo de Pujato en relación a los cambios que impulsará.

“Argentina está muy por encima de cualquier jugador. En este caso Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten”, agregó sobre la ausencia del capitán, así como de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, los futbolistas más experimentados a los que, luego de la victoria ante Australia en Beijing por 2-0, se les dio vía libre para iniciar sus vacaciones tras la temporada en Europa.

“Messi está descansando, yo he decidido que descanse tanto él como Di María y Otamendi. Ya estaba desde antes pensado”, aclaró Scaloni.

Por otra parte, el DT respondió ante la consulta sobre el futuro del histórico número 10 de Argentina y sí llegará al próximo Mundial en 2026. “En principio, Messi sigue estando en la Selección y no vale la pena pensar más allá de lo que va a pasar en el futuro. Por el mundo del fútbol nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento pasará que no jugará más, no sólo en la selección argentina sino que dejará de jugar al fútbol y ese será un día muy triste para todos. No vale la pena pensar más allá”.

Sobre el reemplazante de Messi, Scaloni fue contundente en su explicación. “¿Quién lo va a reemplazar mañana? Ninguno. Ninguno puede hacer de Messi. Pero sí intentaremos que el equipo juegue de la misma manera sabiendo que es un jugador imposible de cambiar. El equipo está capacitado para hacerlo igual de bien con otras actitudes y eso intentaremos”.

Y agregó: “Estamos contentos con todos, estamos contentos con la gente que ha venido nueva y esperemos darle la oportunidad de jugar. La importancia se la damos también a los entrenamientos, a cómo se relacionan con sus compañeros, no sólo a los partidos”.

Por último, Scaloni se refirió al potencial de Indonesia, el último rival de la gira por Asia. “Es un buen equipo. Lo hemos visto, tiene buenos jugadores. Hemos visto que ha variado su sistema de juego en un partido, en otro... Siempre digo, no hay rival fácil. Todos los partidos son complicados e intentaremos salir a hacer nuestro juego. Esperemos estar a la altura del partido por lo que significa jugar con esta camiseta”.

Fuente: Infobae