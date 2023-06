Chiche Duhalde anunció que será candidata a diputada

La ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de “Hacemos por Nuestro País”, la alianza que lidera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien pretende llegar a la Casa Rosada.

Luego de que se frustrara la llegada de Schiaretti a Juntos por el Cambio y éste decidiera competir con un espacio propio, la mujer del ex presidente Eduardo Duhalde blanqueó sus aspiraciones políticas.

“He tomado una decisión que para mí es importante, porque no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano. Ante un ofrecimiento de Schiaretti, he decidido ir como primera diputada nacional mujer, representando a la provincia de Buenos Aires”, anunció durante una entrevista en Radio Continental.

Si bien el acuerdo entre Schiaretti y el actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no quedó del todo descartado, “Chiche” manifestó que aceptará cualquier determinación que tome de ahora en adelante. “Voy a acompañar a Schiaretti en las decisiones que tome, porque siempre he hablado de la necesidad de acuerdos. El que gane no va a poder gobernar si no hay acuerdos parlamentarios previos en políticas de Estado”, explicó.

Y agregó: “Yo acompaño a un candidato peronista. Quiero demostrarle a la sociedad que el peronismo no es kirchnerismo”.

En sus últimas apariciones públicas “Chiche” Duhalde fue muy crítica con la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora. Sobre ella dijo que le da “mucho asco y bronca” y sobre el espacio que lidera el diputado Máximo Kirchner aseguró que lo único que hace es “ventilar los problemas existentes dentro del Gobierno”.

Infobae