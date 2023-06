Riquelme confirmó su homenaje para el 25 de junio en la Bombonera

"La verdad que pasó mucho tiempo del partido que jugué con Argentinos. Me toca venir a la cancha como hincha. Cuando la gente canta y estoy arriba, siento que no me animaría. O que hay que hacerlo bien para entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, me vuelvo a poner el buzo del club. Es como volver el tiempo atrás. Resulta fácil. Es volver al jardín de casa. Será un domingo lindo, donde la gente lo disfrutará mucho. Donde yo disfrutaré mucho tiempo. Y donde me siento afortunado porque es una película para mí. Desde el 96, el 10 de noviembre, al día de hoy vivo una película. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Debuté contra Unión, me ovacionaron y el último partido con Lanús pasó lo mismo. El 25 de junio volvernos a disfrutar con la gente, mis compañeros, que tienen la culpa de que esté acá. Espero no errarle a la pelota, creo que no le voy a errar, je", aseguró Juan Román Riquelme a la hora de anunciar su partido despedida.

Fue en 2014, el 11 de mayo, la última vez que salió con la camiseta de Boca a jugar un partido en la Bombonera, el día del caño sin tocar la pelota ante Lanús, cuando jugó con el presentimiento de que podía ser su última vez en el club, tras 388 partidos, 92 goles, 11 títulos y fantasía inconmensurable.

Luego de no renovar por diferencias con Daniel Angelici, tendría ese epílogo de seis meses en Argentinos. Para devolverle algo al equipo que lo había formado, y eso sería nada más y nada menos que el regreso a la Primera División. Fue el 7 de diciembre en La Paternal, aunque recién 49 días más tarde anunció su retiro del fútbol, porque había cumplido todos sus sueños y no tenía nada más que le interese conseguir.

A nueve años de ese 2014 que dejó al fútbol argentino sin su último diez (en todo el sentido de la palabra), Juan Román Riquelme anunció su esperado partido de despedida para el domingo 25 en la Bombonera e inmediatamente revolucionó al Mundo Boca, enloquecido y desesperado por ver una vez más en acción al jugador más importante de su historia.

En la sala de conferencias de la Bombonera, las primeras filas estuvieron reservadas para sus familiares, amigos y algún dirigente. Todo el Consejo de Fútbol estuvo presente, los entrenadores de las Inferiores y también Agustín y Florencia, sus hijos. Y siguiendo la palabra del ídolo, La mitad más uno.

"En la campaña anterior decíamos que debía estar jugando, que no se hizo. Terminó jugando en otro club desgraciadamente y no se hizo el homenaje. Llegó la fecha. Estoy convencido que no será la única. Volaron los teléfonos que se hagan otros homenajes más. Eso lo decidirá Román con su gente. Veremos qué se puede hacer. Se tuvo que hacer antes, lamentablemente. Se podrá juntar con la familia boquense, que es mucha. Lo tiene merecido, es lo que conseguiste. Sos el único ídolo de Boca. Esperamos pasar un día muy feliz", dijo Jorge Ameal, quien se sentó junto a JR en la conferencia.

"El señor presidente insistía en que tenía que hacerlo. Se siente raro, pero en algún momento se tenía que dar esto. Agustín está grande, Flopi y Lola también. Van a disfrutar mucho. Después, es mi lugar. Esta es mi vida. Es estar en casa, estar con mi gente, volver a pasar un gran domingo, como muchísimas veces. Será maravilloso, lo tomo de esa manera. Sabía que iba a pasar, no sabía cuándo. Será un día muy lindo. Volver a vestirme de futbolista, tocar la pelota y mirar a la gente en la tribuna, correr como un nene y las tribunas blancas. Intentar hacerlo bien para que la gente esté contenta", agregó Riquelme.

La espera fue tan larga que habrá toda una generación desesperada para verlo por primera vez en vivo y obviamente todos los que disfrutaron de él. “Pago lo que sea, lpm”, juran los hinchas de Boca en las redes sociales. “Ya me gasté la mitad del suelto y todavía faltan las entradas para la despedida de Riquelme”, dice uno. “Todas a full con las entradas de Taylor y yo muy preocupada porque seguro no consiga entradas para ver a Román y ya estoy llorando”, completa otra fanática.

La información sobre la venta de entradas, sin embargo, no se dio en la conferencia y se avisó que la publicará el club en las próximas horas a través de sus redes sociales. Tanto el medio por el cual se venderán como los precios.

Olé