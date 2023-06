Por un bache en la ciclovía, cayó del monopatín en plena calle: “No podía ni moverme”

En diálogo con Aries, Cintia, una joven salteña de 35 años, contó cómo se produjo el accidente que la dejó hospitalizada. Circulaba en su monopatín por la ciclovía de Alvarado, a una velocidad de 10kh por hora. Explicó que utiliza de manera habitual esa ruta por lo que ya conoce los baches y las imperfecciones que tienen las ciclovías pasando calle Buenos Aires.



“Estaba el pozo de siempre, las calles están todas muy rotas pero esta vez, había otro pozo más”, explicó Cintia. La rueda delantera de su monopatín se clavó en el pozo y ella cayó de lleno sobre la calle.



“No me podía mover, no podía respirar. Se me aflojaron los dientes, tengo todo el cuerpo golpeado y raspado, gracias a dios no tengo fracturas”, relató.



En el acto fue asistida por las personas que circulaban por la zona. Recibió asistencia médica y fue hospitalizada durante algunas horas. “Yo pienso en las personas que no tiene una buena cobertura de salud, yo me puedo recuperar pero y las personas mayores”, se preguntó Cintia.



Cintia fue dada de alta y permanece en su domicilio comparte de su recuperación sin embargo, no descarta iniciar acciones legales contra la municipalidad de la Ciudad por el mal estado en el que se encuentran las calles y las ciclovías.



“Está muy peligroso el pozo en la bici senda. Estuve pensando en la denuncia, estoy muy dañada, pero lo tengo que hacer, por mí y por todas las personas a las que les puede pasar lo mismo”, manifestó la joven. Por último confirmó que desde el ejecutivo municipal nadie se comunicó con ella.