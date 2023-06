Dejan sin efecto una resolución que no se publicó

Resulta cuanto menos extraño, que la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos municipal publique cinco meses después, la decisión de dejar sin efecto una resolución del mes de diciembre de 2022, cuyo texto no está disponible porque no se publicó, con lo cual no se sabe a qué aludía esa resolución, en la que se menciona un acuerdo con la empresa Plumada S.A

El pasado, 9 de junio, se publicó en el Boletín Oficial, la resolución N°048, del 25 de enero de 2023, por la cual el secretario de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Daniel Amador deja sin efecto otra resolución anterior.

Con el argumento de que no se publicó en el Boletín Oficial, el funcionario deja sin efecto la resolución que lleva el N° 904, del 28 de diciembre de 2022, cuyo texto obviamente, no está disponible.

La publicación del último viernes, 9 de junio, en cuya parte resolutiva falta o sobra un artículo de forma, es la siguiente:

SALTA, 25 ENE 2023-

RESOLUCION N° ___048____.-

SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS REFERENCIA:

EXPTE. N° 14843-SG-2022 y NOTA SIGA Nº 4472-2022.

VISTO que por Resolución Nº 904, de fecha 28/12/22, se aprueba el acuerdo celebrado con la empresa Plumada S.A. representada por su presidente Rene Moreno, D.N.I. Nº 14.488.304, suscrito con fecha 28 de Diciembre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

QUE en vista del tiempo transcurrido desde su emisión y no habiéndose publicado en el Boletín Oficial, corresponde se deje sin efecto en todas sus partes la Resolución Nº 904/22;

QUE por lo expuesto procede la emisión del instrumento legal pertinente;

POR ELLO:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes la Resolución Nº 904 de fecha 28/12/22, por los motivos expresados en el considerando

ARTICULO 2°.-TOMAR conocimiento por el Programa de Presupuesto y Subsecretaria de Finanzas

ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar .AMADOR

Si la resolución N° 904 del 28 de diciembre 2022 no fue publicada y la decisión de dejarla sin efecto por esa razón se adoptó el 25 de enero, cabe preguntarse por qué recién el 9 de junio se formaliza la decisión de dejarla sin efecto.

Si el 28 de diciembre de 2022 se aprobó un acuerdo con la empresa Plumada, ¿en qué consiste el acuerdo, qué alcances tenía? ¿El acuerdo quedó sin efecto o solo la publicación?

Cabe recordar que desde 2012, Plumada le presta a la Municipalidad de Salta el servicio de guarda y custodia de archivos.

Esa relación se judicializó porque la Municipalidad desconoció la fórmula polinómica por la cual la se debía actualizar el contrato.

Plumada agoto la instancia administrativa en la Municipalidad y sin obtener respuesta, hizo un planteo judicial.

En esa instancia planteo una demanda en contencioso administrativo, se le hizo lugar, le corrieron vista a la Municipalidad y tampoco contestó.

En 2019 Plumada obtuvo sentencia favorable por la que la Municipalidad debía pagarle las sumas pendientes de actualización, por un total de $629 millones.

Plumada hizo un quita del 20% sobre el valor de la actualización y la deuda quedó en poco más de $ 400 millones .

Se acordó que el monto debía ser pagado en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas y a principios de 2022, se había establecido un anticipo de $54 millones.

¿El acuerdo con Plumada del 28 de diciembre de 2022, que no se publicó, tiene que ver con esos pagos? ¿Hubo algún pedido de actualización de la deuda?

Con información de Carta Urbana