Patricia Bullrich sumó a Cristian Ritondo a sus filas: "Lo que viene es para gente con coraje"

Patricia Bullrich anunció este sábado 10 de junio que Cristian Ritondo formará parte de su lista. “Lo que viene es para gente con coraje y decisión”, manifestó la exministra de Seguridad en sus redes sociales. “Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible”, agregó.

Por su parte, el diputado compartió una extensa carta en la que contó: “Decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses”.

Si Bullrich gana las elecciones, Ritondo sería el presidente de la Cámara de Diputados, ya que, según Infobae, encabezará la lista de diputados. El exministro de Seguridad bonaerense detalló en su texto que buscaba disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero que esta vez no le tocó.

Ritondo había acompañado la campaña presidencial de María Eugenia Vidal en un principio, pero finalmente se sumó a la lista de Bullrich integrada por Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre.

“Lamentablemente no me tocó esta vez”, expresó Ritondo en su carta respecto a la gobernación y agregó: “Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno”.

“Y por ese motivo es que decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses. En estos últimos días mantuvimos varias reuniones con nuestros referentes de más de 100 municipios de la Provincia para escucharlos, conocer sus opiniones y validar con ellos el rumbo que debemos tomar en este nuevo desafío. La decisión de trabajar junto al equipo de Néstor y de Patricia tiene que ver con esta visión compartida que hace meses venimos manifestando, y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a estas elecciones”, indicó.

De todos modos, Ritondo aclaró que “a partir del 14 de agosto, terminadas las PASO, vamos a estar todos juntos, y trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos”.

"Siempre es importante sumar para llevar adelante un cambio nítido y profundo", celebró Grindetti ante el ingreso de su ex competidor al espacio.

Fuente: Perfil