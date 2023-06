Plan de recuperación de clases por el paro: Feriados y fines de semana, a la escuela

La Secretaria de Gestión Educativa explicó que los docentes deberán estar en las aulas para recuperar los días de paro aunque los niños no asistan a clase.

En diálogo con Aries, la Secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, brindó detalles de cómo se aplicará el plan de recuperación educativa que ofrece el gobierno como condición para no aplicar descuentos a los docentes que realizaron paro. “Los docentes tienen que adherir expresamente a este plan y cada unidad educativa deberá coordinar su devolución”, dijo Saravia.

“Nosotros sugerimos algunos días feriados, por ejemplo, el 19 y el 20 de junio, el 8 y 9 de julio, sábados y domingos, se verá”, explicó la funcionaria del área de educación, quién aclaró que los días deben ser “reales” y cada docente deberá devolverlos según la cantidad de días que haya realizado el paro, que no es igual en todos los casos.

Dentro de la resolución que emitió el Ministerio se indica que los niños que no puedan asistir a clases durante los días de recuperación, no tendrán faltas injustificadas. “En ningún caso, los chicos van a tener falta injustificada. La triste realidad de nuestros chicos es que la mayoría no se va a ir de vacaciones por el fin de semana largo”, indicó Saravia ante la consulta sobre las actividades familiares planificadas con anterioridad.

Por último la funcionaria insistió que la “devolución” le corresponde sólo al docente. “Si el docente planificó que irá el 8 de julio y tiene veinte chicos, dos chicos o ninguno, tiene que estar ahí preparando las clases e intensificando contenidos”.