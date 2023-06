El Gobierno está errando políticamente

Hay problemas en todos lados. Me parece que el gobierno se va a tener que poner las pilas porque las cosas no están como realmente debieran estar. Hay una responsabilidad ante lo que está pasando y hay un solo causante de todo, que tiene esa responsabilidad. Es el Gobierno Provincial¸ de eso no hay ninguna duda.

El Gobierno no puede eludir la responsabilidad que tiene sobre todo lo que está pasando. A los autoconvocados no sé quién los habrá votado, seguramente que nadie o muy poca gente pero son un problema lo estamos padeciendo todos. El que tiene la responsabilidad de resolverlo llevando adelante ese proceso con políticas, es el Gobierno. Con políticas, no con leyes restrictivas, no con leyes del proceso; con políticas.

La democracia vive con política. Entonces tienen que emplear más política. Lo que pasa que el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Debe reconocer que no está actuando adecuadamente con esto, sino no estaría pasando. El hecho nadie pueda trasladarse de un lado al otro, es culpa del Gobierno, no de los autoconvocados.

El manejo que está haciendo de esta situación realmente es pésimo. Y de esto se tiene que dar cuenta el Gobierno, que ganó una elección hace 20 días atrás. ¿Cómo puede ser que le esté pasando esto? Y le está pasando porque le faltan políticas. ¿Y quién maneja las políticas? Y la manejan los políticos.

¿Cómo puede ser que se sancione una ley en 48 horas, una ley generada en un momento en que ardía Tartagal, por acción de los piquetes. Fue presentada nada más ni nada menos que una persona que viene de la última dictadura militar, que es la diputada Fiore. Esa es la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en 48 horas y sobre tablas. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es a un fueguito chiquito, echarle nafta.

Ahora está a resolución del Poder Ejecutivo, si se va a aplicar o no se va a aplicar. Se llamó a los gremios. ¿QA qé gremios se llaman? Y los gremios que están en la CGT, a los que no he visto ninguno en conflicto. Los que están en conflicto son los autoconvocados, que están precisamente fuera de los gremios. Entonces, ¿qué tipo de política están haciendo en el Gobierno Provincial?

Lo cierto es que está actuando mal. Se tiene que dar cuenta que las cosas no le están funcionando como debieran. ¿Por qué? Porque está apretando. Y no hay nada peor que apretar, especialmente en las condiciones que está la gente hoy, con distintos problemas por lo que le han prometido los políticos y no le cumplieron.

Gastos, cartelerías, pero la gente sigue viviendo mal. Es un desparpajo la actual política y ello está reflejado también en lo que estamos viviendo. La pregunta es si el Gobierno lo percibe. ¿Dónde están los funcionarios del gobierno provincial? ¿Dónde están los funcionarios del Gobierno Provincial que tienen que conocer la situación y solucionarla con políticas?. No pueden ir a apretar a diputados, a senadores para que saquen leyes restrictivas.

Hay un marco legal que les dice lo que tienen que hacer.. Para ello están, amigos, la Constitución Provincial y la Nacional y lo que los funcionarios deben hacer es política. ¿Porqué, cuando tienen que rosquear para armar cosas que les conviene a ellos, lo hacen rápidamente? No deben mandar a negociar con los autoconvocados o con quien sea, a gente que no está capacitada para hacerlo o no tenga poder de resolución. ¿Es que quieren repetir lo que le pasó a la Intendenta, que nunca habló con nadie y no logró su reelección?.

Hagan política. Son políticos. Hagan política. La política es el arte de lo posible. Resuelvan los problemas, no los trasladen a la gente. A la gente solo denle soluciones.

Que los autoconvocados interrumpan el tránsito, no dejen pasar una ambulancia o a un padre que debe retirar a su hijo del colegio, no es culpa de los que protestan. Es del Gobierno que no encuentra solución a esos problemas. ¿Por qué? Y seguramente porque no está trabajando con el personal adecuado o con los ministros adecuados o con quien sea que tiene la responsabilidad de llevarlo adelante y lo está llevando como la mona.

No estuce estos días en la Provincia pero por eso no estoy alejado de la realidad. Yo sé lo que pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada y el papel lastimoso que hizo el Gobierno ahí dando explicaciones. Y también la convocatoria que hubo a los senadores.

Conozco además lo que pasó ayer con la CGT, que me permite consultar si espera que la central obrera le vaya a dar un aval al Gobierno para que promulgue esa ley o su reglamentación.¿Qué quiere? ¿Que maten a los gremialistas? El gremialista va a pelear por sus derechos. Y de última le dirá al Gobernador: ahí tiene la Constitución.

Un grupo de personas no pueden paralizar la vida de una ciudad y la ley así lo establece. ¿No pueden evitarlo? ¿No saben cómo hacerlo? Es momento de ponerse a trabajar políticamente en los conflictos. No sirve amenazar a trabajadores que reclaman. No es la forma de actuar.

El Gobierno está errando. Políticamente está errando.