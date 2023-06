Schiaretti: “Yo no pertenezco a Juntos por el Cambio ni voy a pertenecer”

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, habló este martes de la interna que se desató dentro de Juntos por el Cambio a raíz de la propuesta de incorporar su espacio de cara a las elecciones de este año.

El referente peronista aclaró que su objetivo es armar un “frete de frentes” que logre ponerse de acuerdo en la construcción de un programa de gobierno para poder llevarlo adelante como coalición, en caso de llegar a la Casa Rosada.

“Argentina, para dejar atrás largos años de decadencia y de atraso, precisa un gobierno de unidad nacional, precisa superar la maldita grieta, y precisa imponer la cultura de la producción y el trabajo. Y para lograr un gobierno de unidad nacional, hace falta primero ponerse de acuerdo en un programa” sostuvo el gobernador cordobés, y añadió que “las fuerzas que coincidimos en impulsar la producción y el trabajo, en dejar atrás la maldita grieta, debemos hacer una nueva alternativa política, un frente de frentes, como lo llamo yo, ir a las elecciones y luego hacer un gobierno de unidad nacional o un gobierno de coalición”.

En ese sentido, insistió en la necesidad de crear un “frente de frente” que “no es que uno pasa a formar parte de otro partido. Simplemente significa que una fuerza política, acuerda un programa con otra fuerza política y se arma una coalición política nueva, una alternativa política nueva, que se presenta a las elecciones, o sea, sin perder la identidad. Acá no hay pase de nadie a nada. Es lo mismo que hemos hecho en Córdoba”.

En relación a los comentarios de Macri sobre sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, el precandidato a presidente manifestó: “Yo no debo opinar lo que dicen los distintos políticos, nunca he opinado ni voy a opinar, yo trabajo para que Argentina salga hacia adelante. Yo no pertenezco a Juntos por el Cambio ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio, una cosa es una alianza que engloba a varios partidos y otra cosa es formar parte de un partido, yo soy parte del peronismo no kirchnerista”.