Gran actuación del argentino Franco Colapinto: terminó segundo en la carrera principal de Fórmula 3 en España

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a festejar en la Fórmula 3 después de quedarse con el segundo puesto dentro del Gran Premio de España, en el Circuito de Barcelona-Cataluña, por detrás del corredor local Pepe Martí.

El español de Campos Racing, que salió desde la pole, lideró durante toda la carrera y en la vuelta 21 ya le había sacado dos segundos de ventaja al corredor de Williams, quien terminó cruzando la línea de meta 4,4 segundos después que su rival.

Aún así, fue una gran carrera para el joven de 20 años, ya que volvió a sumar por cuarta vez consecutiva, lo que le permitió quedar sexto en la tabla general de la clasificación de la Fórmula 3 con 48 puntos, a 44 del líder, el brasileño Gabriel Bortoleto.

El argentino, de MP Motorsport, se quedó con la segunda posición en la vuelta 11, tras adelantar a Bernard de Jenzer con ayuda del DRS. A partir de allí intentó batallar contra el tiempo para alcanzar a Martín sin poder conseguirlo. Después de la carrera, explicó que se quedó con buenas sensaciones y reconoció que fue complicado intentar sobrepasar a los rivales en ese circuito.

“Podio acá en Barcelona, muy contento con el segundo puesto. Muy buenos puntos para el campeonato. El auto iba rápido pero era complicado pasar acá. Muy contento con los puntos después de unos fines de semana complicados”, afirmó en diálogo con el programa radial Corazón de F1.

Finalmente, les envió un mensaje a todos los fanáticos argentinos: “Super agradecido a todos los argentinos que vinieron a verme en el circuito, a todos los que se levantaron temprano para ver la carrera y a todos los que estuvieron apoyando y haciendo tanto esfuerzo para que me fuera bien. Nos vemos pronto”.

Minutos más tarde, en diálogo con ESPN, el oriundo de Buenos Aires, afirmó que fue un fin de semana positivo: “Espero que sea este el momento en donde demos el salto y empiece nuestro campeonato real. Hasta el momento no habíamos tenido ningún fin de semana que sumáramos arriba de 20 puntos y es muy bueno haber dado un salto de calidad”.

“La carrera no fue muy divertida pero les juro que estuve empujando a fondo pero el español volaba. No pude hacer mucho, pero 18 puntos es muy positivo (...) La consigna es sumar, sumar y sumar. Lo intentamos desde principio de temporada pero no tuvimos suerte. Estos dos últimos findes maximizamos el paquete y estoy contento por el trabajo y el equipo”, sentenció.

Con este resultado, Franco Colapinto sigue dando muestras de su potencial en la segunda temporada de la Fórmula 3. Cabe recordar que además de este segundo lugar en el podio, el corredor clasificó en la tercera colocación y tuvo una destacada performance en la Sprint Race del sábado. En ella, logró avanzar cuatro posiciones para finalizar en el sexto puesto y acumular 5 puntos para la tabla de pilotos.

El detalles es que Colapinto viene siendo el más competitivo de la escudería MP Motorsport para la que corre esta temporada por delante del español Mari Boya (14° con 12 puntos) y el británico Jonny Edgar (18° con 2 puntos).

Tras quedarse con el segundo lugar, tendrá una nueva oportunidad de luchar por la pole position y el primer escalón del podio el próximo fin de semana del 29 de junio al 1 de julio, cuando la F3 se traslade al Red Bull Ring de Austria.

