Restom: “La Cámara de Diputados no me paga un millón de pesos”

En Hablemos de Política, el Diputado por San Martin, Jorge Restom opinó sobre el reclamo del sector docente considerando que “en la mesa de negociación tienen que estar todas las voces”.

“Los gremios muchas veces no representan a la totalidad de los empleados públicos, y muchas veces eso lleva a que se generen estos espacios en donde los reclamos son válidos. Yo no discuto que quizás podamos tener el salario docente de los más importantes que hay a nivel país, pero que no alcanza, no alcanza”, expresó

Restom consideró que no se aprovechó la visita de Alberto Fernández a Salta para pedir colaboración de Nación para destrabar el conflicto.

“Estuvo el Presidente de la Nación, hubiese sido un momento histórico de decirle: señor presidente no nos alcanzan los recursos para mejorar, necesitamos que nos dé una mano; y la verdad que le mostraron una provincia organizada, cuando ya estábamos con el conflicto. Hay una diversidad de reclamos porque en realidad no le está pasando bien a nadie, esto es la repercusión de un problema a nivel nacional, de un problema inflacionario imparable, donde en realidad hemos perdido una realidad de precios”, señaló.

Consultado sobre la “dieta” que cobra un legislador, el Diputado negó el monto que figura en recibos de sueldos publicados en redes sociales y llamó a “nivelar para arriba para que todos podamos tener un sueldo que nos alcance”.

“He visto recibos de sueldo publicados en las redes de un millón de pesos, yo te quiero asegurar, y no tengo ningún problema en mostrarlo, que a mí la Cámara no me paga un millón de pesos. No sé de quién será el recibo de sueldo porque no muestran el nombre ni el apellido, yo cobro $786.000, y a los AP que me dan los uso para trabajar en territorio y no lo publico, ni saco fotos, porque mi equipo sabe que yo, con la necesidad de la gente, no voy a hacer política”, expresó.

En este sentido, Restom manifestó que “no podemos tener en esta provincia ciudadanos clase A y ciudadanos clase B” haciendo referencia a sueldos diferenciados entre trabajadores.

A nivel de labor legislativa, el Diputado comentó que presentó un pedido de informe sobre el estado de obras de 36 establecimientos del Departamento San Martin presupuestados para el 2023; así mismo adelantó que este lunes, a las 19:30 hs, los ministros de Economía y de Gobierno, se reunirán con los legisladores, pero dijo desconocer el motivo.

“A mí no me vale para nadie, yo soy de una minoría absurda, pero voy a decir lo que realmente pienso. No puedo salir en un ambiente tal candidato y decir, que se lo voy a decir al ministro de Economía, “voy a descontar los días”. Me parece que es incitar más a la violencia”, manifestó.