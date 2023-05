Troyano: “Hicimos mucho daño con las internas dentro del mismo partido”

La Congresal nacional por Salta del Partido Justicialista informó que en el reciente congreso partidario el ánimo general fue el de lograr la unidad del PJ nacional. Para la dirigente, la interna en el partido y en el gobierno es “una arista que a la gente no le agrada”.

Finalmente se llevó adelante el congreso nacional del Partido Justicialista en la cancha de Ferro, en Buenos Aires; Soledad Troyano – congresal nacional por Salta – fue la única representante provincial de esta fuerza política presente en el encuentro.

“Se ratificó la conducción de Gildo Insfrán en el congreso, se eligió también el tribunal de ética y la comisión de poderes”, explicó la dirigente, y señaló que este último organismo es el que tendrá a cargo la conformación de alianzas y frentes de cara a las elecciones próximas.

Horas antes del encuentro, cabe mencionar, la idea de una postulación de Cristina Kirchner a la presidencia movilizaba a muchos dirigentes y el tópico se volvía recurrente en las conversaciones. Sin embargo, en paralelo al tramo final del congreso, la vicepresidenta emitió un comunicado ratificando su intención de no participar en esta contienda electoral.

“Me anoticié cuando estaba saliendo del congreso – indicó Troyano al ser consultada sobre el suceso – no se tocó ese tema. Creo que lo más importante es que el peronismo debe mostrarse y mantenerse unido; hicimos mucho daño con las internas dentro del mismo partido, del mismo gobierno. Eso no es el peronismo, mostramos una arista que a la gente no le agrada”

Es fundamental, según su parecer, que el peronismo recupere la mística y que vuelva a ser el partido de antaño.

Lo cierto es que al interior del propio gobierno hay posiciones encontradas respecto a cómo debe encararse la elección; unos abogan por una sola candidatura que compita en las PASO, otros aseguran que cada línea interna debería presentar su candidatura, competir en las primerias y apoyar a quienes resulten vencedores.

“Yo, particularmente, soy de la idea de que todo se debe dirimir puertas adentro del partido y todos unidos detrás de esa lista. Ya probamos otro tipo de alianzas y no funcionaron. El peronismo tiene mostrar fortaleza, no tiene que salir divido y mostrar debilidad”, indicó Troyano en este punto.

Cabe destacar que – aparentemente – la única figura que sería capaz de condensar todas las vertientes peronistas y lograr su apoyo sería la Vicepresidenta, por lo que, en ese caso, el oficialismo sí contaría con una candidatura. Troyano consideró que ese no es el único escenario para evitar las PASO.

“¿Sin Cristina una sola candidatura? Yo calculo que sí, porque están todos poniendo de su parte. En el congreso estuvieron todas las ramas que tiene el peronismo y todos bregaron por el consenso y la unidad. Obviamente, el operativo clamor es por Cristina, es la candidata más fuerte que tenemos, eso es innegable, pero ella planteo en varias oportunidades que no quiere participar de la elección. Veremos qué pasa hasta el 25 de mayo”, apuntó.

No obstante, la dirigente aseguró que, más allá de la expresidenta, dentro del PJ existen hombres y mujeres sumamente capacitados políticamente, que han demostrado entereza y que incluso muchos gobiernan provincias actualmente.

“Me sorprendió que hubo mucha presencia de congresales del interior, eso convalida que los gobernadores también están aportado al proyecto de unidad del PJ nacional”, finalizó Troyano.