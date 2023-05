Galíndez: “El Justicialismo en la Capital tenía la deuda de aportar buenos resultados al Justicialismo provincial”

Las elecciones en Salta Capital fueron positivas a nivel legislativo para el PJ que ganó dos bancas en Diputados, las del Dr. Juan José Esteban y Laura Cartuccia, sumados a resultados en el interior con nombres como el de Juan Mamani, electo intendente en La Poma, o el porcentaje que obtuvo el actual presidente del partido, Esteban Amat, en La Viña para renovar la banca.

Al respecto, el Apoderado del Partido Justicialista de Salta, Gastón Galíndez, consideró que es parte de un trabajo cuya clave fue el debate.

“El Justicialismo en la Capital había tenido una deuda pendiente que era poder aportarle al Justicialismo Provincial buenos resultados, no se nos venía dando, veníamos trabajando con una estrategia que no era buena, fuimos haciendo congresos virtuales con gran participación y esto creo que fue la clave, poder debatir, ver qué es lo importante para que el partido sea uno de los pilares que sustentan al movimiento provincial que intenta consolidar Gustavo Sáenz”, expresó.

Consultado sobre la llamada crisis en los partidos políticos en general, Galíndez consideró que la aparición de las coaliciones y uniones transitorias, el cierre de las escuelas de gobierno en muchos partidos como así también el uso de “imágenes de personalidades conocidas”, primó por sobre el contenido ideológico.

Al respecto consideró que la idea de las nuevas autoridades del PJ en Salta es “abrir las puertas” para mantener el debate evocando el discurso de Gustavo Sáenz en el cierre de campaña tras las elecciones.

“No creo que cada uno deje de lado su propio partido político porque se nota que es una herramienta electoral que en muchos casos cuando faltaba debate interno o no estaba de acuerdo con una decisión, tenía como un salvoconducto o una colectora. El desafío nuestro es tener la capacidad de diálogo, debate y consensuar para que el que no encabece, tenga ganas de quedarse y no de irse”, expresó.