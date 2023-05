Inés Liendo comparó a Posadas con un ladrillo y le tiró un centro a Bettina Romero

La excandidata a diputada nacional aseguró no sentirse representada por la lista de JxC en Salta capital: “Ya todos conocen mi posición, que coincide con la de muchos de nuestros candidatos, que manifestaron públicamente su rechazo a la alianza con Matías Posadas”.

“Hoy me paran por la calle y me dicen «no sabemos a quién votar, porque las listas de JxC no tienen nada que ver con lo que ustedes venían diciendo», y lamentablemente tienen razón ”.

“Creer que se puede poner cualquier candidato y lo van a votar igual, no es realista. La gente no es estúpida. Si vos comprás un alfajor y al abrirlo te encontrás un ladrillo, no te lo comés! Y lo mismo pasa con las elecciones. La gente no va a votar a alguien que durante los cuatro años de Mauricio Macri pedía que volviera Cristina y atacaba al capitalismo, sólo porque lleva el rótulo de Juntos por el Cambio”.

Consultada por las expresiones de Bettina Romero, quién manifestó que “el votante de JxC está muy desilusionado por las personas que colaron en sus listas”, coincidió Liendo al señalar que “tiene razón, porque Matías Posadas no tiene absolutamente nada que ver con las ideas y los valores que defendemos”.

Con respecto a Emiliano Durand fue aún más dura: “Deja muchísimo que desear. Su propuesta es el clientelismo político, es utilizar los recursos públicos para hacer campaña, como hemos visto con el tema de las tablets. Quiere mostrarse como apolítico, alguien que viene a luchar contra el sistema, pero no hay nadie más enquistado en la política de Salta que Emiliano Durand, que usa la pauta pública para direccionar a los votantes”.

“Que la intendente haya convocado a JxC para trabajar en conjunto después de la elección, me parece una buena señal, que ojalá se cumpla”., finalizó.