Gallo pidió que le expliquen el orden de prioridades para Salta

En Aries, el edil Guillermo Kripper manifestó que se necesita cambiar el orden de las prioridades en la ciudad refiriendo que la gestión de Bettina Romero elige tratar otras cosas antes de las más urgentes. Agustina Gallo, Jefa de Gabinete Municipal, habló por “El Foso de los Leones” y salió a cruzar al concejal.

“Somos el primer gobierno que incluyó los render en las gráficas de las obras en la Plaza 9 de Julio y en la ex palúdica, también es real que venimos escuchando que hablan de prioridades y parece que es una modalidad del candidato a intendente Emiliano y de todos sus concejales y diputados. Yo quiero que me expliquen a que se refieren con prioridades” manifestó.

Por otro lado, remarcó que ante el desmalezado la Municipalidad no tiene autoridad en todos los terrenos que deben ser mantenidos.

“El señor Kripper debe saber muy bien que hay un montón de terrenos que no le pertenecen a la Municipalidad y por eso nos cuesta desmalezarlos. También me encantaría que él como concejal acompañe las multas ya que los concejales no han acompañado en este tiempo” concluyó.