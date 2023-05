Am: “Un legislador tiene que tener capacidad técnica y moral”

La edil candidata a renovar la banca, Carolina Am, opinó sobre la relación entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo, dijo no tener problemas en la aplicación de sus ordenanzas e instó a no tener una “visión cómoda”.

Durante las sesiones del Concejo Deliberante, distintos ediles se manifestaron molestos contra el Ejecutivo Municipal por la falta de aplicación de ordenanzas aprobadas.

En Hablemos de política, la concejal candidata a renovar su banca, Carolina Am, brindó su opinión al respecto.

“Estoy trabajando muchísimo en lo que es la participación ciudadana, porque creo que hay una brecha tremenda entre la ciudadanía y los políticos, hoy veo muchos candidatos que dicen: “yo quiero cambiar la política, soy una cara nueva, no vengo de la política”, pero ¿cómo?, las caras nuevas no cambian nada, sino las propuestas”, expresó.

La edil destacó su trabajo en iniciativas como el presupuesto participativo y el presupuesto con perspectiva de género, declaró no haber tenido problemas con la reglamentación de sus ordenanzas.

“El año pasado se aprobó esta ordenanza de presupuesto participativo, en este momento está en la instancia de reglamentación, lo estamos haciendo junto con el ejecutivo. Creo que también el trabajo del legislador es este, llevar adelante las ordenanzas que se aprobaron y no dejarlas ahí y libradas al Ejecutivo, sino de trabajar en conjunto”, expresó.

La concejal también consideró que “un legislador tiene que tener la capacidad técnica y moral” para elaborar proyectos e instó a no tener una “visión cómoda”.

“Yo no me quedo con que se aprobó en el Concejo y me siento en el escritorio, sino de que voy, hablo con los funcionarios, cuento cuál es la visión, avanzando de esa forma y las cosas van saliendo. Tampoco hay que tener la visión cómoda de que yo me quedo hasta acá y ya lo otro no es responsabilidad mía. Es la forma en la que yo trabajo y a mí me funciona”, dijo.

Respecto a la gran participación de candidatos en las urnas, Carolina Am calificó de “sana” la posibilidad de elegir distintos proyectos políticos y destacó que “lo ideal es que el concejo se conforme de gente realmente capaz”.

“Lo ideal es que por ejemplo en Concejo Deliberante se conforme tanto de oficialismo como de oposición de gente realmente capaz, que pueda tener capacidad técnica y moral para llevar adelante proyectos que cambien la vida de la gente y no gente que esté calentando los asientos, que no sepa cómo se realiza un proyecto o cómo funciona la municipalidad. Hay que subir la vara de la política, la vara y la parte de este tecnicismo, la vara de lo que sea propuesta para resolver las problemáticas de la gente, porque con discursos lindos no resolvemos nada”, manifestó.