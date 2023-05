Desde Obras Públicas del Concejo Deliberante proponen mejorar los centros vecinales y de salud

El edil Arnaldo Ramos, presidente de la comisión de Obras Públicas y Urbanismo del Concejo Deliberante manifestó que actualmente sólo el 40% de los centros vecinales se encuentra en funcionamiento. Remarcó que los vecinos reclaman por mejoras en los edificios ya que son un punto de contención para jóvenes y adultos mayores.

“Los centros vecinales son un instrumento de contención tanto para adultos mayores como para los jóvenes, ahí se dictan cursos y capacitaciones pero hoy los vecinos no se sienten acompañados. Recibimos muchas denuncias en torno a eso” precisó Ramos y agregó que una vez termine la campaña política, continuarán trabajando para regularizar la situación.

Por otro lado, el concejal refirió al estado de los centros de salud. Explicó que aunque no sea competencia de la Comisión de Obras Públicas, se debe regularizar la actividad para contribuir a la optimización de la atención médica en los hospitales.

“Se tiene que regularizar los centros de salud con enfermeros y ambulancias las 24hs porque así se descomprimiría los hospitales, me parece que es una forma de acercar la salud a los vecinos: muchos no tienen los medios para movilizarse y otros tienen que ir a pedir turno a las 6 de la mañana, son situaciones que te superan y no se puede dejar pasar” concluyó.