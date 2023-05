El video se grabó cuando el histórico jefe comunal mantenía un diálogo con vecinos de Coronel Juan Sola y les advertía que si no lograba renovar el mandato en las elecciones del 14 de mayo se quedarían sin un plan de viviendas.

“Lo que me interesa es que me ayuden a mi, yo no me voy a enojar sobre quien quieran votar en concejales. Pero me tienen que ayudar, porque si no me ayudan a mi... chau viviendas”, aseguró Atta Gerala.

Curiosamente, en el video que se viralizó rápidamente se observa a Gerala acompañado por sus candidatos a concejales aunque él mismo afirmaba que no le importaba esa categoría.