Candidata de Avancemos pide que Estrada de la cara por la cuenta off shore

En “Cara a Cara” estuvo el candidato a gobernador de “Salta Avanza con Vos”, Lucio Paz Posse junto al periodista Mario Ernesto Peña. Paz Posse realizó una denuncia referida a Emiliano Estrada en la que el candidato de “Avancemos” tendría una millonaria cuenta offshore en Londres que no declaró.

Durante la entrevista con Daniel Murillo en “El Foso de los Leones” la concejal Emilia Orozco se refirió a esa denuncia y manifestó que hay que preguntarle a Estrada y encararlo de una sola vez.

“La publicación de la constructora está pero avancemos, investiguemos en esta denuncia. Que Estrada dé la cara y las explicaciones correspondientes: ojalá atienda el teléfono” indicó la edil.

“Cuando algo no me gusta, no tengo reparo en decirlo ya sea de puertas para adentro o de puertas para afuera. Me encantaría que Emiliano Estrada explique esto” concluyó Orozco.