"Gasten menos en movilizaciones", apuntó Tolosa Paz contra los movimientos sociales

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se pronunció con respecto a las movilizaciones que se llevarán a cabo este miércoles por parte de los movimientos sociales y les remarcó que "el enemigo está claro" y que lo van a encontrar afuera del oficialismo.

"A los sectores populares les digo que gasten menos en movilizaciones, gasten menos esfuerzo en tratar de instalar que somos un Gobierno que ajusta y no busquen el enemigo interno en Sergio Massa, en el Presidente ni en esta ministra. El enemigo está claro y está afuera del Frente de Todos", disparó en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

En esta misma línea, agregó: "Que se movilicen, están en todo su derecho, pero guarda porque nosotros tenemos que ser conscientes de qué representamos y qué representa esta derecha nefasta, fascista, que quiere recetas fáciles, que quiere el ajuste".

"El Movimiento Evita tiene presión y genera esta movilización de hoy que a mí no me gusta", reconoció con respecto a la adhesión de la organización social a la movilización. "Lo voy a hablar con Gildo Onorato, porque leí declaraciones de Gildo, como secretario general del Evita, que me duelen. Esta ministra no ajusta", enfatizó.

En este sentido, explicó que "no hay ajuste", sino que "hay tensiones políticas" y que deben resolverlas en las urnas. "Armaron el Partido de los Comunes, quiero ver a todos esos sectores yendo a buscar la representación que sí tiene el Frente de Todos hoy, que fue votado", sentenció la ministra de Desarrollo Social.

"Leí declaraciones de Gildo (Onorato), como secretario general del Evita, que me duelen. Esta ministra no ajusta", manifestó la funcionaria.

"Hay una instalación constante por sectores que adentro de la UTEP presionan sobre nuestro gobierno poniendo la etiqueta de que somos la cara del ajuste, que seguimos las recetas del fondo", señaló la funcionaria y continuó: "a esos les decimos que al Fondo lo trajo Macri, lo trajeron quienes no creyeron en las capacidades productivas del país".

Asimismo, aseguró que "acordaron con el Fondo porque es la única salida para no entrar en un default" y sostuvo: "No es que acordamos con el Fondo seguir una línea inamovible sino que esas líneas se revisan".

"Nosotros hacemos nuestra parte, cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer, pero también le dijimos al Fondo que ante condiciones exógenas que impidan el cumplimiento de algunas de esas metas iba a haber una revisión y esto pasó", expresó la ministra.

Por otra parte, en torno al escenario político, Tolosa Paz analizó: "Me parece muy sano volver a la discusión en las PASO. Entonces, quizás hay tres listas. Hay un partido que integra el Frente de Todos que capaz que lleva a un representante, quizás tengan los movimientos sociales a un Grabois, Pérsico, a un 'Chuky' Menéndez".

"Vaya a saber quién represente a esas voces que creen que este Ministerio está ajustando", concluyó.

