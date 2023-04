Aníbal Fernández y Sergio Berni se reunieron en medio de tensiones políticas y crisis en seguridad

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y su par bonaerense, Sergio Berni se reunieron por primera vez después de la crisis por hechos de inseguridad que sacudió a la Provincia de Buenos Aires, y en medio de la tensión política entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof por los reclamos por el envío de fuerzas federales.

La charla se dio en un aparte del cónclave al que asistieron los secretarios de seguridad de las alcaldías, en el que la idea era darle forma a lo que ya se resolvió la semana pasada, pero sin la presencia de los ministros: el despliegue de efectivos de fuerzas federales a través de los Comandos Unificados Conurbano (CUC). Según le explicaron a este medio desde la cartera de Fernández: “Son cinco centros operativos que contendrán a todos los municipios del Gran Buenos Aires, cuyas cabeceras estarán ubicadas en La Matanza, La Plata, Pilar, Tigre, y Avellaneda”.

Al salir del encuentro, Berni habló con la prensa y señaló que su distrito “necesita imperiosamente un refuerzo por parte de las fuerzas federales”, por lo que ahora hay que instrumentar los mecanismos tecnológicos para poder implementar la colaboración. “Es una provincia 1.800 veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó el ministro de Kicillof, que se mostró satisfecho con el resultado de la charla: “Hay una fuerte decisión de apoyar con recursos humanos la provincia de Buenos Aires y bienvenido sea”.

De todos modos, el funcionario aclaró que esto es mucho más que una cuestión de números: “Ustedes creen que si mañana el gobierno nacional dice, ‘vamos a poner 100 mil gendarmes en la PBA, ¿se terminaron los problemas de inseguridad? No, porque esto no se resuelve con un policía más o uno menos. Lo que necesitamos, además de un refuerzo, es que aquellos sectores del Estado que tienen responsabilidad en la construcción de seguridad ciudadana dejen de mirar hacia un costado; por ejemplo, es imposible si los detenidos no quedan detenidos”.

