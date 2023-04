Fútbol femenino: Argentina goleó 3-0 a Venezuela en La Rioja y dejó buenas sensaciones camino al Mundial

La Selección argentina femenina venció por un contundente 3-0 a Venezuela en el segundo amistoso de la gira de dos partidos que fueron parte de la ventana internacional de abril. El partido, preparatorio para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, se disputó en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja.

Los goles del conjunto nacional los convirtieron Sophia Braun, Florencia Bonsegundo y Estefanía Banini.

En el primer partido de la serie, disputado el jueves ante 31.800 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, las dirigidas por Germán Portanova habían caído por penales ante Venezuela luego de haber empatado 1-1 en el tiempo regular.

Selección femenina: los partidos de Argentina en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023

El equipo de Germán Portanova integrará el Grupo G junto a Italia, Sudáfrica y Suecia. Todos los encuentros de esta Zona se jugarán en Nueva Zelanda.

El gran objetivo del equipo nacional es lograr la primera victoria de la historia en Copa del Mundo y, por supuesto, clasificar a octavos de final, algo que nunca ha ocurrido en sus tres participaciones previas en este tipo de competencias.

Argentina vs Italia (lunes 24/7 3 AM)

Argentina vs Sudáfrica (jueves 27/7 21 PM)

Argentina vs Suecia (miércoles 2/8 4 AM)

Fuente: TN