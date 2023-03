Martín Guzmán lanzó un fuerte mensaje contra el FMI

A horas de conocerse la aprobación de la cuarta revisión, el exministro de Economía apuntó contra la política de intereses extra del organismo de crédito, que le significarán al país un cargo adicional de u$s 1200 millones.

Mientras que se espera por una inminente aprobación de la cuarta revisión del programa facilidades extendidas con la Argentina, el exministro de Economía, Martín Guzmán, criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a sus políticas de tasas en relación a la endeble condición macroeconómica actual.

En particular, el economista criticó la implementación de intereses extras que serán cobrados al país: "Argentina se vio afectada por una sequía que le costará al país alrededor de u$s 18 mil millones este año. En ese contexto, el FMI impone intereses extra (recargos) al país por u$s 1200 millones".

Según detalló Guzmán en un hilo de Twitter, este monto tiene como propósito construir "saldos precautorios que brinden un colchón para proteger al fondo contra posibles pérdidas", que tiene aplicación para todos los países miembros del organismo.

"La tasa SDR depende de las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU., Reino Unido, euros, Japón y China. Con las subidas de tipos de interés de la Fed y otros, la tasa del DEG sube, por lo que todos los países pagan más al FMI por la financiación", explicó antes de la crítica final.

La sequía le costará a la Argentina alrededor de 18-19 mil millones de USD. En ese contexto, el FMI le cobra al país un interés extra, "sobrecargos", por 1200 millones de USD para acumular "balances precautorios que protejan al Fondo de potenciales pérdidas". 👇 https://t.co/2zVvxOmtmu — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 31, 2023

En su último posteo, el ex titular del Palacio de Hacienda remarcó que la implementación de los recargos implica "más ingresos para el FMI por préstamos a países afectados por shocks externos adversos", tales como los producidos por el COVID-19, la guerra en Ucrania, la suba de los tipos de interés de la FED y el Banco Europeo.

Entre otros de los fenómenos aludió a las sequías, la cual afectó gravemente al parámetro de reservas de dólares establecidos en el programa original, lo que resultó uno de los focos de atención en las últimas semanas en las discusiones que mantuvieron la Argentina con el FMI.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen se refirió recientemente a la sequía como un hecho nuevo, porque fue un incidente posterior al acuerdo, y reconoció además que Argentina hizo un esfuerzo fiscal para consolidar la macroeconomía y acumular reservas.

Fuente: Cronista.