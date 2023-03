Burlando recalculó y "dio de baja" su spot de campaña

Tras el escándalo que genero el spot que mostraba a Fernando Burlando caminando y saludando a vecinos del barrio platense de Los Hornos junto a José Luis Auge, uno de los integrantes de la banda Los Horneros, quienes fueron condenados por el asesinato José Luis Cabezas, fotógrafo de NOTICIAS, el abogado y candidato a gobernador bonaerense se vio obligado a pedir disculpas y a cancelar el video, que fue dado de baja.

"Yo no soy Dios ni quién para juzgar a la gente, pero sí bajé de las redes, porque me parecía lógico, y sobre todo porque podía interpretarse como una provocación. Era un video casero, en función de ciertos principios que tenemos (en la campaña), uno de ellos es la austeridad. Tengo un equipo que no es muy profesional, que tal vez no evalúa, no filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada", deslindó responsabilidades Burlando sobre su equipo.

"Yo no cancelo ni juzgo, no voy a jugar a nadie porque no me corresponde, porque no me considero autoridad para hacerlo. En algún momento no lo pude creer que haya pasado esto, y constatada la situación lo que hice fue borrar ese video. Respecto de la opinión, de todo lo que puedan decir, no va a ser un freno para mí. Es más, creo que es una situación que me fortalece y que me motiva para salir adelante con otro tipo de ojo y controles, y bueno solamente pedir disculpas por lo que pasó", cerró el precandidato a gobernador bonaerense en diálogo con TN.

Antes, en una entrevista en “Modo Fontevecchia”, Burlando había asegurando que no sabía quién lo acompañaba en los spots, “lo acompañaba mucha gente”. “Ese caso fue hace muchos años, así como visite ese lugar estuve viviendo también en otros asentamientos, esa es la idea de esta campaña, se acerca gente de todo tipo, es parte de la realidad argentina, yo no soy autoridad para cancelar a nadie, ni soy el indicado de juzgar, no es mi tarea”, había dicho Burlando.

Pero acomodó el discurso luego de que se le hiciera notar que a José Luis Auge, al que defendió en el largo juicio que terminó con la condena de este y de los otros asesinos de José Luis Cabezas, no podía no haberlo reconocido. Sobre todo porque lo estaba abrazando. “Puede ser que sea Auge, pero a él no lo estoy abrazando, creo que había alguien en el medio”, se defendió, aunque la imagen no deja lugar a dudas.

"Si ves una foto mía hace 35 años (NdR: el crimen fue hace 26 años) y ves mi cara hoy seguramente si me conociste en aquel momento y me ves caminar en la calle hoy no me vas a conocer", insistió Burlando. Pero el encuentro no habría sido casual, con Auge funcionando como puntero de l recorrida de su ex abogado por Los Hornos. "No estoy abrazándolo a él, estás equivocado. A él no, hay una persona en el medio, Vos querés cancelar gente", le contestó al periodista de NOTICIAS, Juan Luis González.

