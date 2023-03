Felipe Biella dijo que el Municipio “no tiene las mismas prioridades que los vecinos”

El candidato a la intendencia de la Ciudad cirticó desiciones como la bicisendas y los macetones, mencionando que "no se otorga las prioridades donde están los problemas".

Por Aries, el candidato a Intendente de la capital salteña, Felipe Biella, contó que realizó recorridos por distintos barrios para tener un “diagnóstico” de la ciudad. Fue negativo: “Salta nunca estuvo tan mal”, expresó.

“Hace más de un año venimos relevando los diferentes problemas, algunas etapas con encuestas y después haciendo territorio, analizando las estadísticas oficiales que muchas están incompletas” dijo señalando temas como la seguridad e infraestructura.

“Pasa por poner en la agenda los problemas que tienen los vecinos a partir de prioridades, en esta gestión las prioridades han sido la plaza 9 de julio con $150 millones, la bicisendas con varios cientos de millones de pesos, los macetones” enumeró y agregó “no resuelve los problemas de las periferias, el tema espacios públicos, los canchones, placitas, los playones que deben contener a los niños es una boca del lobo”.

Sobre la disponibilidad en presupuesto Biella dijo que “el municipio presenta un presupuesto y después no lo cumple porque se otorga una potestad de modificar todas las partidas presupuestarias” y analizó “el dinero es muy limitado por lo que hay que ser eficientes y tener prioridades, el problema de este gobierno es que no otorga las prioridades donde están los problemas, pero la verdad es que no tiene las mismas prioridades que los vecinos”.