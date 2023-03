El Gobierno descartó que vaya a pagar un bono o suma fija a trabajadores

Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo de la Nación, descartó que el Gobierno decida por decreto el pago de un bono de suma fija a todos los trabajadores y explicó las razones.

"Las paritarias son muy vigorosas, hay que mirar cómo funcionan. Los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo. No me parece interesante, no lo ha hecho nunca el peronismo. Es intervenir y modificar esa regla de juego", expresó esta mañana la funcionaria.

"Cada vez que se ha fijado un aumento de carácter general como suma fija se ha hecho después de períodos cuando las paritarias no existieron", agregó Olmos, quien recordó que el bono adicional que se fijó a fin del año pasado fue por única vez.

"En muchas paritarias, además el acuerdo porcentual, hay incorporados bonos que tienen por objeto mejorar la situación de las categorías inferiores, eso está incluido en la negociación", explicó la ministra.

Luego, agregó: "No creo que se pueda resolver por una nominalidad de carácter general cuando estamos con alta inflación. Creo que se resuelve sobre la base de la continuidad política".

La ministra también destacó la última reunión del Consejo del Salario, donde se acordó un aumento de 15,6% para abril; 6% para mayo; y 5% para junio y se revisará en la segunda semana de julio.

"La próxima reunión será el 15 de julio y ahí se resolverá cuál es el ajuste y el periodo posterior. La suba total fue del 26,6%. Nos volvemos a juntar en julio y ahí resolveremos la continuidad en relación a la situación. No habíamos previsto un salto de 15,6% pero lo estamos dando por el contexto", detalló Kelly Olmos.

En términos nominales, el salario mínimo vital y móvil pasará a ser de $ 80.342 a partir del 1 de abril, $ 84.512 a partir del 1 de mayo y $ 87.987 a partir del 1 de junio. Equivale a poco más de $ 18.000 de diferencia entre marzo y julio del presente año.

